J&J propone di pagare 8,9 mld per risolvere cause cancro

Johnson & Johnson sta stanziando quasi 9 miliardi di dollari per coprire le accuse di cancro causate dai suoi prodotti per l’infanzia contenenti talco, più che quadruplicando l’importo che l’azienda aveva precedentemente accantonato per pagare la sua potenziale responsabilità. In base a una proposta annunciata martedì, una filiale di J&J presenterà nuovamente la domanda per la protezione dalla bancarotta del Capitolo 11 e chiederà l’approvazione del tribunale per un piano che porterebbe a uno dei più grandi risarcimenti per responsabilità da prodotto nella storia degli Stati Uniti. Gli 8,9 miliardi di dollari che J&J trasferirebbe alla filiale, LTL Management, sarebbero pagabili nei prossimi 25 anni. L’importo è aumentato rispetto ai 2 miliardi di dollari che l’azienda di New Brunswick, New Jersey, aveva accantonato nell’ottobre 2021.

L’importo rivisto è sostenuto da più di 60.000 parti che hanno intentato cause per danni causati dal talco J&J, secondo l’azienda. J&J non ammette alcun illecito nell’ambito dell’accordo proposto, un punto che i dirigenti dell’azienda hanno sottolineato in una dichiarazione di martedì, in cui si afferma che le accuse “sono pretestuose e prive di fondamento scientifico”. Ma combattere le cause in tribunale richiederebbe decenni e sarebbe costoso, ha dichiarato Erik Haas, vicepresidente mondiale di J&J per le controversie.

Le cause intentate contro la J&J sostengono che il talco abbia causato alle utilizzatrici il cancro alle ovaie, dovuto all’uso per l’igiene femminile, o il mesotelioma, un tumore che colpisce i polmoni e altri organi. Le denunce hanno contribuito a far calare le vendite di borotalco di J&J, spingendo l’azienda a interrompere la vendita dei prodotti a base di talco nel 2020. L’anno scorso, J&J ha annunciato l’intenzione di cessare le vendite del prodotto in tutto il mondo.