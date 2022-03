J.K. Simmons (A proposito dei Ricardo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sette anni dopo «Whiplash», J.K. Simmons torna alla nomination agli Oscar: se grazie al cult del 2014 di Damien Chazelle aveva alzato la sua prima statuetta, la storia non si ripeterà quest'anno. Ha poche possibilità di vittoria con «A proposito dei Ricardo», film di Aaron Sorkin che ha visto nominati anche Javier Bardem e Nicole Kidman come protagonisti, ma essere nella cinquina dei migliori attori non protagonisti è già una sorprendente soddisfazione.