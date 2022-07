JLL, nei primi 6 mesi 2,5 miliardi di investimenti nell’office in Italia

«Il contesto macroeconomico e geopolitico sta spingendo gli investitori ad un approccio più prudente in termini di pricing e strategie di investimento – commenta Luca Vaj, head of Office Capital Markets di JLL Italia –. Tuttavia, in ottica di medio-lungo termine, la crescente presenza in Italia di proprietà istituzionali di matrice internazionale e con una maggior flessibilità agli aggiustamenti di mercato, sembra dare maggior comfort alla tenuta dei volumi anche per il futuro».

«Dal lato degli occupiers si prevede una sempre maggiore attenzione dei conduttori alla sostenibilità dei canoni e alle Esg performance degli immobili. – commenta Eros Chiodoni, head of Office Agency Leasing di JLL –. Dal punto di vista dell'assorbimento abbiamo avuto nel primo semestre un ottimo risultato per Milano, che ha raggiunto un take-up superiore a quello dello stesso periodo del 2019. Il centro Storico e il CBD Porta Nuova si confermano le zone di maggiore interesse, con canoni in crescita».

«Anche Roma – conclude Massimo Livi, head of Transactional Business, Rome Leasing – ha mostrato un dato positivo nel primo semestre, con aspettative maggiori per la seconda parte dell'anno. La domanda nella Capitale è soprattutto per il centro, a fronte di una scarsità di offerta, mentre all’Eur si rivolge verso immobili di grado A, che rappresentano la maggior parte della superficie assorbita».