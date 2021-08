Joby Aviation porta in Borsa gli aerei elettrici da 4,6 miliardi di dollari

2' di lettura

È la novità dell’estate la quotazione al New York Stock Exchange di Joby Aviation, la start up californiana fondata nel 2009 per il lancio di aero-taxi da 5 posti destinati e con un raggio di copertura di 150 miglia, secondo i suoi manager, a rivoluzionare il traffico urbano. La start-up che nel primo giorno di quotazione ha guadagnato il 37% chiudendo mercoledì a 13,7 dollari (prezzo di quotazione 10 dollari, ieri stabile a 12,5 dollari) è stata valutata 4,6 miliardi di dollari, con liquidità per...