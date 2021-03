Joe Bastianich: «Così insegno a far ripartire il business dei ristoranti»

2' di lettura

“Con i vaccini tornerà l’ottimismo e la voglia di convivialità e di festa”: parola di Joe Bastianich. I primi segnali arrivano da New York e Los Angeles dove, grazie alla campagna di vaccinazione, stanno riaprendo i locali, compresi quelli dello chef italo-americano (all’oggi 18 su 20). L’imprenditore, che un anno fa è stato costretto a mettere all’asta 30mila bottiglie di vino pregiate per far fronte alla crisi, è convinto che tra maggio a giugno si tornerà alla normalità pre-covid. Ci sono però ancora da superare questi ultimi mesi dove sarà fondamentale tenere duro e pensare alla ripartenza. Magari ripassando i fondamentali del business, per evitare passi falsi.

10 moduli per i professionisti

A questo scopo è nato il pacchetto di video corsi online “Metodo Bastianich” dedicato ai professionisti del settore: ristoratori, chef, camerieri, sommelier e anche appassionati che hanno da sempre il sogno di aprire un proprio locale. In dieci puntate lo chef, guiderà i partecipanti attraverso tutto quello che c'è da sapere per impostare, gestire e monetizzare nel modo giusto un'attività imprenditoriale nel campo della ristorazione. Le lezioni toccheranno molti temi: dalla gestione della cucina e del personale, al reparto beverage fino ai principi base per rendere profittevole il business.

Loading...

A lezione con gli esperti e consulenza personalizzata

Il percorso di formazione è nato anche grazie agli apporti dalla Community su Facebook , (che conta più di seimila iscritti) dove l’imprenditore, nel corso dell'ultimo anno, ha messo gratuitamente a disposizione la sua esperienza per tutti gli addetti ai lavori. Ad affiancarlo nel progetto un pool di esperti -commercialisti, architetti e consulenti di finanza comportamentale- che dispenseranno consigli e strumenti pratici. Nella squadra ci sono gli interventi di Oscar Farinetti, Massimo Bottura, Marco Reitano, Cristina Bowerman, Antonino Cannavacciuolo, Silvio Campara, Umberto Montano, Alessandra Grillo e Tommaso Mazzanti.

Il modulo a pagamento, scaricabile dal sito dal 26 marzo al 5 aprile, ha un prezzo variabile che va dai 500 fino ai 2800 euro, comprensivi di consulenza personalizzata. Nel frattempo l’attività core di Bastianich non si ferma. Nel 2021 è prevista l’apertura di sei locali: una di queste avverrà a Milano dopo l’estate.