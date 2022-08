Joe Bastianich e la band partenopea Terza Classe in tour

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non occorre essere esperti di musica per sapere che Joe Bastianich e la band partenopea Terza Classe sono una delle novità (e degli esperimenti) più interessanti della stagione musicale in corso.

Dai primi giorni di agosto inizieranno ad attraversare la Penisola per il tour di “Good morning Italia”, loro album di esordio. Un progetto nato dall'incontro tra l'imprenditore-cantante-musicista e il gruppo napoletano, da anni attivo sulla scena musicale italiana e famoso per comporre musica ispirandosi al folk americano.



Mix di suggestioni

Un mix di suggestioni, generi e melodie che fanno da ponte tra il folk e il bluegrass statunitense con le sonorità mediterranee. C'è di tutto in questo album. Si parla di amore e di sofferenza, di paura e coraggio, tradimenti e anima. Parole e note che vanno a braccetto e che sembrano cucite addosso a questa insolita, ma ben assortita, compagine musicale.

Loading...

Eclettismo è la parola che meglio sembra rappresentare lo show man americano, oltre che cifra più profonda del suo carattere. La tv, il cibo, il vino, i ristoranti in giro per il mondo (gli ultimi due sono stati aperti in Messico e a Singapore, tanto per non tradire la propria vocazione internazionale) fanno parte del suo quotidiano. Perché Bastianich segue tante cose. È tante cose. Prima di tutto un brand di successo. Ma, ciò che lo identifica – e sicuramente lo appassiona più di ogni altra cosa – è la musica. Sì, perché quella del musicista è la dimensione nella quale l'imprenditore e intrattenitore nato nel quartiere del Queens a New York nel 1968, riesce a dare il meglio di sé. L'incontro con Terza Classe è avvenuto sul set del programma On the road realizzato per Sky Arte e condotto dallo stesso Bastianich che non ha mai nascosto il sogno di suonare prima o poi con il “Boss”, Bruce Springsteen. “Anzi – ammette – prima del Boss”.

“Restaurant Man”

Dietro l'aria burbera di “Restaurant Man” – che da ragazzo ascoltava la musica dei Led Zeppelin e dei Ramones, di David Bowie e dei Rolling Stones – si nasconde un uomo dalla spiccata sensibilità sociale. In Italia, si è fatto conoscere diversi anni fa come giudice inflessibile di MasterChef. Un tratto del proprio carattere, quello dell'orientamento al risultato, che Bastianich tende a rivolgere prima di tutto verso sé stesso perché, come ama ripetere, “le aspettative sono sempre alte”. Il tour “Good morning Italia” partirà il 3 agosto da Amalfi e si concluderà il 16 settembre a Roma, toccando quasi tutte le regioni italiane.