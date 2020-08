Joe Biden conquista la nomination democratica. Obama: orgoglioso di te È stata la serata della leadership. Jimmy Carter: un uomo integro alla Casa Bianca. Bill Clinton: Trump è un bullo crollato come un castello di carta dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

È stata la serata della leadership. Jimmy Carter: un uomo integro alla Casa Bianca. Bill Clinton: Trump è un bullo crollato come un castello di carta

NEW YORK - Uno dopo l'altro i delegati di tutti i 57 stati e territori degli Stati Uniti nella seconda serata della convention democratica virtuale hanno ufficialmente nominato Joe Biden come candidato alle elezioni presidenziali del 3 novembre. Sorridente e un po' emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. «Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì», dice con in mano la mascherina, fra i palloncini e le poche persone presenti che lo festeggiano. Si congratula subito con lui Barack Obama. «Sono orgoglioso di te», twitta l'ex presidente.



Jill Biden e il paese da ricostruire



L'intervento più importante della serata è stato quello della moglie Jill. Insegnante, maratoneta, figlia di un italo americano e di un'inglese, l'ex Second Lady parla dalla classe di una scuola superiore, tra i banchi vuoti e le carte geografiche. Racconta della vita della famiglia. Ricorda la morte della prima moglie di Biden e della figlioletta in un incidente stradale negli anni Settanta, dei due figli non suoi che ha cresciuto come una madre, della morte del figlio Beau nel 2015 per un cancro al cervello fulminante, quando Joe Biden era vice-presidente. E di come pochi giorno dopo suo marito «ha rialzato le spalle ed è tornato a lavorare».



«Come si ricostruisce una famiglia distrutta? Nello stesso modo in cui si ricostruisce un Paese. Con amore e comprensione, con piccoli atti di empatia. Con coraggio e con una fede irremovibile», spiega Jill dipingendo il suo compagno di vita da oltre 40 anni come un «uomo deciso che lavora per gli altri». Un uomo adatto a questo momento per la Casa Bianca. «“Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua», dice l'aspirante First Lady rivolgendosi agli americani, ai quali spiega - lanciando un messaggio di unità - come «l'amore ci rende resilienti e ci consente di diventare meglio di quello che siamo da soli. Joe può unirci e farci andare avanti».

Jimmy Carter con un filo di voce



È stata la serata della leadership. «Joe ha l'esperienza, il carattere e la statura morale morale per unirci e restituirci la grandezza americana. Meritiamo una persona con integrità e giudizio, qualcuno che è onesto e corretto, qualcuno che è impegnato a fare quello che è meglio per il popolo americano» dice con un filo di voce in un messaggio audio l'anziano ex presidente Jimmy Carter.



Clinton: disoccupazione triplicata



«Con Donald Trump c'è solo caos alla Casa Bianca» dice Bill Clinton dal salotto di casa, smagrito, I capelli bianchi e la cravatta azzurra come i suoi occhi. «Se verrà rieletto continuerà per altri quattro anni a dare tutte le colpe agli altri, a fare il bullo e a denigrare, mentre Joe Biden ricostruirà il paese perché è un uomo che lavora. Se volete un presidente che passa tutto il giorno davanti alla tv e ai inviare messaggi sui social network avete sbagliato persona». L'ex presidente attacca Trump anche per la gestione della pandemia e della conseguente crisi economica, ricordando l'altissimo numero di vittime e il tasso di disoccupazione: «Siamo l'unico Paese industrializzato ad averlo triplicato. Nessuno ha fatto peggio di noi. Trump è un bullo crollato come un castello di carta».