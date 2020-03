Joe Biden stravince le primarie Dem in South Carolina alla vigilia del Super Martedì

Quando sono state scrutinate circa l’86% delle schede elettorali, Biden è in corsa per aggiudicarsi almeno 28 dei 54 delegati in palio in South Carolina per la Convention di luglio, Sanders almeno 9 delegati. Tra due giorni si capirà qualcosa di più per la nomination democratica. Sanders dai pronostici dovrebbe riuscire a conquistare i maggiori consensi in tutti gli stati in cui si vota. Il fronte moderato con la vittoria di Biden in South Carolina che davano per spacciato, ne esce fuori ancora più frammentato e senza una leadership forte.

La sfida di Bloomberg

Ancora di più accentuato dalla discesa in campo di Michael Bloomberg nel Super Tuesday. L’ex sindaco di New York intanto ha attaccato Trump per le falle con cui l’amministrazione sta gestendo l’emergenza del coronavirus negli Stati Uniti, dopo la prima vittima, 66 casi accertati di cui 4 inspiegabili, di persone che non hanno né viaggiato e né sono venute in contatto con persone tornate da aree a rischio.

Bloomberg ieri sera ha comprato tre minuti di spot in prime time “indirizzati alla nazione” sulle tv americane Cbs e Nbc per attaccare pesantemente Trump sul coronavirus. Gioca già una sfida a due. «A inizio settimana il Centers for Disease Control ha detto agli americani di prepararsi per la diffusione del coronavirus. Trump ha detto: “Vediamo cosa succede. Nessuno lo sa davvero”. «Nessuno lo sa davvero - ha attaccato Bloomberg - perché Trump ha tagliato i fondi alla Cdc e alle altre agenzie per la salute». «Nessuno lo sa davvvero perché Trump ha eliminato la task force della Casa Bianca per rispondere alle pandemie».



L’attacco del magnate a Trump

«Nessuno lo sa davvero perché questa amministrazione ha dichiarato guerra alla scienza, all’informazione e alle istituzioni che ci tengono al sicuro e informati». «Nessuno lo sa davvero perché nessuno può davvero sapere che cosa questo presidente erratico e instabile farà», ha concluso Bloomberg su tutte le principali reti nazionali in prima serata.

Il contrattacco di Trump al solito è arrivato su Twitter: «La vittoria del sonnolento Joe Biden in South Carolina dovrebbe essere la fine della campagna da barzelletta di Mini-Mike Bloomberg. Dopo la peggiore performance di sempre nella storia dei dibattiti presidenziali, Mini-Mike ora ha Biden che ha frammentato i suoi pochissimi voti, portandone via molti».