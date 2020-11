Joe Biden batte Trump e vince le elezioni americane: «Sarò il presidente di tutti». Decisiva la Pennsylvania Joe Biden ha vinto le elezioni americane. Sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Joe Biden ha vinto le elezioni americane. Sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti

NEW YORK - Joe Biden è il presidente eletto degli Stati Uniti. Ha sconfitto Donald Trump e sarà il 46esimo presidente americano. In un paese da riunificare, con l'America polarizzata come mai prima, in piena pandemia tornata ai massimi da marzo, nel paese che sta vivendo la peggiore crisi economica dal dopoguerra.

Biden, 77 anni, sarà il presidente più vecchio della storia americana e resterà in carica per un solo mandato. Aveva 253 grandi elettori sicuri, con quattro stati in bilico in cui era in vantaggio. E’ arrivato a 284 grandi elettori secondo l'Ap, che è stata la prima a riconoscere la vittoria democratica in Arizona (11 voti) e poi in Pennsylvania (20 voti). Cnn e Nbc, che non considerano ancora definitivi i voti dell'Arizona, lo danno vincente con 273 voti grazie alla Pennsylvania, stato nel quale ha rimontato nelle ultime ore grazie al conteggio dei voti postali, ha superato Trump, che conquistò questo stato tradizionale roccaforte democratica nel 2016 con lo 0,6% di voti, e ora passa di nuovo ai blue con uno scarto minimo dello 0,5%.

Il ticket con Kamala

Lo spoglio infinito delle elezioni americane non si concluderà presto, in ogni caso. In California le schede postali possono arrivare ai seggi fino al 20 novembre. Ma Biden ha superato la soglia fatidica dei 270 elettori necessari per conquistare la Casa Bianca. Tanto basta. “I numeri ci dicono chiaramente che stiamo per vincere. E vinceremo. Con una chiara maggioranza della nazione dietro di noi”, ha detto Biden l'altra sera in un breve discorso con già toni presidenziali nel quartiere generale di Wilmington, la sua città in Delaware. Il ticket Biden-Harris ha ricevuto finora oltre 74 milioni di voti, il record di sempre per le elezioni americane. Con oltre 4 milioni di voti in più rispetto al duo Trump-Pence.

Kamala Harris, senatrice della California, 56 anni, ex magistrato, si prepara a essere la prima donna afroamericana e indiano-americana a servire come vice presidente, in un cambio generazionale già avviato. Trump, uscito sconfitto, per ora non ha intenzione di concedere la vittoria al suo avversario. C'è un fatto però che fa capire come le istituzioni americane si stiano già muovendo per tutelare la nuova presidenza, nonostante gli appelli senza prove al voto rubato di Trump e del suo cerchio magico.

La protezione presidenziale

I vertici militari per bocca del Joint Chief of Staff, il generale Mark Milley, ancora prima del voto si sono tirati fuori precisando che non spetta a loro garantire la regolarità delle elezioni, la Costituzione e le leggi federali e statali prevedono che cosa fare in caso di dispute. Ancora più importante è che da venerdì il Secret service ha disposto in anticipo la protezione presidenziale per Biden e ha rafforzato gli agenti al Chase Center di Wilmington: di solito avviene immediatamente dopo la vittoria assegnata a uno dei due candidati viene che dichiarato presidente eletto. Di fatto il candidato democratico a un passo dalla vittoria veniva già considerato presidente eletto.