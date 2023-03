Johannesburg quarta e ultima tappa del tour internazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il successo delle tappe di Lugano, San Francisco e Abu Dhabi, gli appuntamenti esteri del Festival dell’economia di Trento 2023 faranno ora scalo a Johannesburg (Sudafrica), il prossimo 29 marzo. Si tratta del quarto e ultimo degli appuntamenti internazionali, chiamati Road to Trento 2023, in partnership con le ambasciate italiane nel mondo e con il supporto di Enel. Dopo aver approfondito i temi della finanza sostenibile (in Svizzera), dell’innovazione tecnologica (negli Usa) e della transizione energetica negli Emirati arabi , il quarto evento verterà su «Cooperazione scientifica e sviluppo» e sulle relazioni tra il nostro Paese e il Sudafrica. Il convegno, organizzato dall’ambasciata d’Italia a Pretoria, sarà aperto dagli interventi dell’ambasciatore Paolo Cuculi, dell’amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero, e della Prorettrice alla Ricerca e internazionalizzazione dell’Università di Johannesburg, che ospiterà l’evento, trasmesso in streaming online nel sito https://24oreventi.com/Johannesburg. Tra i temi trattati, la rigenerazione urbana per la costruzione di smart city, il filone intelligenza artificiale, big data e industria 4.0, il capitolo Esg, e da ultimo due focus su biotecnologie e aerospazio. Si confronteranno su questi temi docenti universitari, ricercatori e capi azienda del Sudafrica e italiani. Concludera i lavori Letlhokwa Mpedi, vice-cancelliere dell'Università di Johannesburg.