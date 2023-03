Johannesburg quarta tappa dopo San Francisco Lugano e Abu Dhabi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e ora Africa. Il Festival dell’economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing (dal 25 al 28 maggio) sbarcherà il 29 marzo a Johannesburg con il quarto evento estero ideato per aumentare la dimensione internazionale dell’evento, in partnership con le ambasciate italiane nel mondo.

Il ciclo di incontri ha toccato Lugano (sulla transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica), San Francisco (sull’innovazione tra rivoluzione industriale e geopolitica) e Abu Dhabi (sull’impegno per la transizione energetica in vista della Cop28). Ovunque, sale piene e audience online di tutto rilievo: fino a 12mila spettatori collegati online alle dirette streaming degli eventi.

Ora l’Università di Johannesburg, l’ambasciata italiana e l’Ufficio di commercio estero di Pretoria hanno creato con Il Sole 24 Ore (e il supporto di Enel) un evento sulla cooperazione tra Italia e Sud Africa nella ricerca e nei settori a maggiore sviluppo: industria 4.0, big data, intelligenza artificiale, biotecnologie, aerospaziale, rigenerazione urbana. L’evento, ospitato dall’Università di Johannesburg, sarà aperto dagli interventi di Paolo Cuculi, ambasciatore d’Italia a Pretoria, da Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, da Sarah Gravett, prorettore alla ricerca e internazionalizzazione dell’ateneo e da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. Tra i relatori spiccano diversi funzionari governativi sudafricani, che presenteranno la quarta South Africa investment conference, il 13 aprile, con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri nel Paese. Poi i capi dei dipartimento universitari dei temi del convegno e professori italiani che si sono trasferiti in Sud Africa e sono i perni della cooperazione in ambito accademico, a partire da Claudia Polese e Cristina Trois.

Il panel Esg sulle sfide e le opportunità della sostenibilità avrà come relatori tre italiani di profilo internazionale: Manuele Battisti, Country manager Sud Africa di Enel Green Power, Gaetano Cavalieri, presidente Cibjo-The world jewellery confederation, e Maurizio Ferrero, partner & sustainable innovation desk Andersen. Dall’Italia si collegherà, tra gli altri, Roberto Battiston dell’Università di Trento (ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana). La conclusione dei lavori sarà a cura di Letlhokwa Mpedi, vicecancelliere dell’Università di Johannesburg. L’evento si potrà seguire dalle ore 9 in streaming su 24oreventi.com/Johannesburg .