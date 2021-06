John le Carré: scrittore delle avvincenti oscurità del cuore umano

3' di lettura

Era nato nel 1931 John le Carré, ed è venuto a mancare pochi mesi prima di arrivare ai 90 anni. Per l’occasione Mondadori aveva ristampato negli Oscar La spia perfetta: un romanzo che, riletto a più di 30 anni dalla prima uscita, permette ora al colto e all’inclita di tornare a riflettere sulla statura – meglio: la caratura artistica – di un narratore divenuto famoso dalla sera alla mattina con La spia che venne dal freddo (1963) e che nel corso della carriera ha venduto complessivamente qualcosa come 60 milioni di copie, con relativo incasso.

Le Carré fatturava come una piccola industria, anche se non è mai stato un autore di best-seller a un tanto al chilo – leggi: carabattole di plastica stampate in serie –; bensì un maestro artigiano dalla cui bottega sono usciti manufatti degni di figurare tra le arti maggiori.

Sottovalutato dai critici che fanno opinione e ignorato per anni nel caravanserraglio dei premi (dove uno oggi è candidato e domani s’impanca a giudice), le Carré aveva come referente primario l’anonimo lettore che frequenta l’edicola e la libreria, ed è a costui che si è sempre rivolto.

Figurativo

Per di più era un “figurativo” in un’epoca in cui, ancora sull’onda delle avanguardie di mezzo secolo addietro, faceva fino fare il difficile, cioè privilegiare l’espressione rispetto alla comunicazione, così da forzare il lettore a chiedere aiuto («Me lo spieghi?») a un esperto della materia.

Al quale esperto, accademico o critico militante che fosse, non sembrava vero di poter discettare su ciò che non era subito chiaro ai comuni mortali. Come se, aggiungo io, dai tempi dell’Iliade fino a Dickens; e da Manzoni a Victor Hugo – passando per Shakespeare, il cui pubblico era composto per lo più di analfabeti –, un “contastorie” non fosse in grado di raggiungere senza intermediari i propri lettori (o ascoltatori).