John Locke, la proprietà privata e il ruolo trasformativo del lavoro

«Se l'uomo nello stato di natura è libero come si è detto – continua Locke - se è assoluto padrone della sua persona e dei propri beni, uguale al più grande tra tutti e soggetto a nessuno, perché si priva della propria libertà? Perché cede questo imperio e si sottomette al dominio e al controllo di un qualsiasi altro potere? A ciò è ovvio rispondere che, sebbene nello stato di natura egli ha tale diritto, tuttavia il godimento di esso è molto incerto, e costantemente esposto alla violazione da parte di altri. Poiché tutti sono re quanto lui, ogni uomo essendo suo pari, e poiché la maggior parte di essi non osserva in modo stretto l'equità e la giustizia, il godimento della proprietà che egli ha in questo stato è molto insicuro, e incerto. Ciò gli fa desiderare di lasciare questa condizione, che, per quanto libera, è piena di paure e continui pericoli. Non è perciò senza ragione che egli spera e vuole unirsi in società con altri che sono già associati, o hanno in mente di unirsi per la salvaguardia reciproca delle loro vite, della loro libertà e dei loro patrimoni, cose che definisco col termine generico di proprietà» (2007, p. 123).

La natura della proprietà privata

Su questo punto, dunque, la critica di Locke a Robert Filmer è radicale ma non per questo meno ostica e priva di insidie intellettuali. Uno dei problemi più complessi che Locke dovrà affrontare nel secondo dei Due Trattati è quello relativo alla natura della proprietà privata. Egli lega indissolubilmente, infatti, la autonomia politica individuale alla proprietà privata. Se esiste questa, nonostante Dio abbia lasciato la terra in eredità comune a tutti gli uomini, allo stesso modo, il potere dei governati troverà un limite nella libertà individuale e nell'autonomia politica di ogni singolo individuo. Ma allora, sembra insinuare Filmer, se Dio ha lasciato la terra in eredità a tutti gli uomini in maniera comune e indistinta, assunto che anche Locke accetta, come è possibile giustificare, la diversità di possessi e proprietà individuali?

Su questo tema Filmer prende di mira la posizione classica di Grozio, che abbiamo discusso qualche settimana fa su Mind the Economy a proposito del “diritto di necessità”. Grozio, sulla scorta di Tommaso d'Acquino, giustificava la possibilità di accedere a risorse e beni non propri, qualora ci si dovesse trovare in caso di grave necessità, considerando questa possibilità come un ritorno a “quell'antico diritto di usare le cose, come se rimanessero ancora comuni” (De iure belli, 2.2.6.2). La posizione di Grozio appariva a Filmer fallata da una contraddizione fondamentale: da una parte Dio avrebbe donato agli uomini la terra in un regime di piena comunione, come lui era disposto a concedere, ma questi ad un certo punto si danno da sé l'autorizzazione a spartirsi arbitrariamente tale eredità, attraverso il diritto alla proprietà individuale. Se il diritto alla proprietà così come il potere politico non si fondano sul volere divino, ma su un consenso tra gli uomini, allora, sottolinea Filmer, sia l'una che l'altro correrebbero il rischio di essere continuamente messi in discussione e questa continua discussione sulla legittimità della proprietà e dei governi metterebbe a repentaglio il fondamento di una convivenza pacifica.

La prospettiva di Locke

Locke replica a questa critica partendo dal presupposto, come abbiamo visto, che la terra è stata donata agli uomini in comune affinché potessero generare frutti e goderne liberamente. A questo punto occorre dimostrare come da questo diritto alla comunione possa scaturire legittimamente quello alla proprietà individuale. Qui Locke introduce un concetto che lo renderà giustamente famoso e grandemente influente fino ai nostri giorni: il ruolo trasformativo del lavoro. Ciò che ci consente, in maniera legittima, di considerare parte dei beni comuni come nostra proprietà individuale è l'azione della “fatica del corpo dell'uomo e l'opera delle sue mani” che agisce sulla terra comune e ne trae frutti per la sua sopravvivenza e prosperità. Il lavoro materiale, come la caccia, la raccolta e l'agricoltura, operano in questo senso trasformazioni che generano il diritto a ciò a cui si è lavorato, che si è cacciato, raccolto o coltivato. Il lavoro, che è indubitabilmente, per sua natura, proprietà di ogni singolo individuo, trasfonde questo suo “essere proprio” nei frutti che attraverso di esso noi produciamo, trasformandoli così in legittimi “possessi”.

«Coltivare, lavorare la terra e averne la proprietà sono cose tra loro connesse: l'una dà titolo all'altra. Così Dio, col suo comando di lavorare la terra, ha concesso l'autorità di appropriarsene» (Locke, J., Due trattati sul governo. 2007, p. 209).