John Malkovich il 3 dicembre all’Arcimboldi di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Appuntamento imperdibile venerdì 3 dicembre al Tam (Teatro Arcimboldi Milano) per i fan di John Malkovich, uno dei più conosciuti artisti del panorama mondiale, che porterà in scena lo spettacolo “The music critic” dedicato ai grandi successi della musica classica.

Musica e risate

Lo spettacolo sarà in lingua originale sottotitolato in italiano. In maniera divertente verranno ricordate le imperdonabili stroncature che hanno coinvolto alcuni dei grandi maestri della musica, come Beethoven, Chopin, Prokofiev, Schumann, Brahms e Debussy. Sarà quindi una serata in cui, all’ascolto di alcune delle più grandi composizioni della storia della musica classica, saranno abbinate le reazioni iniziali, inaspettate, che quelle composizioni avevano suscitato in alcuni critici musicali di fama mondiale. Saranno suonate anche musiche di Bach, Mozart e Piazzolla. Ospite speciale sarà il flautista Massimo Mercelli. Nel gran finale, intitolato “The Malkovich torment”, l'attore statunitense declamerà una terrificante recensione anche a una sua interpretazione in uno spettacolo teatrale.

Loading...

L’autore



Ideato e scritto Aleksey Igudesman, lo stesso artista russo sarà sul palcoscenico, insieme ad altri musicisti, per duettare con Malkovich, anzi per dissentire e contrattaccarlo in maniera ironica. Igudesman, violinista e direttore d’orchestra, e Hyung-ki Joo, pianista, formano un duo celeberrimo per l’abilità dei numeri musicali che eseguono negli spettacoli di loro invenzione.

La foto ricordo



Oltre ai normali biglietti sarà possibile acquistare un pacchetto che comprende l’incontro con John Malkovich per una foto ricordo. Lo spettacolo viene presentato in Italia dall’agenzia newyorkese Show Bess, in collaborazione con Swiss Gart e Only stage.