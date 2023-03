John Wood vola a Londra, respinge anche il nuovo rilancio del fondo Apollo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - John Wood vola alla Borsa di Londra, dopo avere respinto la nuova offerta – la quarta – del gruppo di private equity Apollo Global Management. Il titolo della multinazionale britannica di ingegneria e consulenza è arrivato a salire del 15%. Wood ha reso noto che il 6 marzo Apollo ha presentato una nuova offerta in contanti del valore di 237 pence per azione. Il board «ritiene che l’ultima proposta continui a sottovalutare il gruppo e pertanto intende respingerla. Il consiglio continuerà a confrontarsi con gli azionisti e, su basi limitate, con Apollo».

Il 23 febbraio scorso Wood aveva reso noto che il cda aveva respinto «all’unanimità tre proposte non sollecitate, preliminari e condizionali da parte di Apollo Global Management relative a una possibile offerta» sull’intero capitale della società. L’offerta più recente – aveva precisato la società in quell’occasione – risaliva al 26 gennaio e prevedeva il pagamento in contanti di 230 pence per azione, con un premio del 55% sulla quotazione a quella data. John Wood, che ha sede ad Aberdeen, in Scozia, in base ai dati preliminari comunicati a metà gennaio, ha realizzato nel 2022 un fatturato di 5,4 miliardi di dollari, in crescita del 3% (+8% su basi omogenee), con un Ebitda rettificato tra 375 e 385 milioni »in linea con la guidance». Il portafoglio ordini al 31 dicembre scorso ammontava a circa 6 miliardi di dollari, con le consegne per il 2023 in aumento del 5-9% rispetto all’anno precedente. I risultati definitivi saranno comunicati il 28 marzo. Il gruppo ha oltre 35mila collaboratori ed è attivo in oltre 60 Paesi e si presenta come «uno dei principali società mondiali della consulenza e dell’engineering nei mercati dell’Energia e dei Materiali».