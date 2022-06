Johnny Depp vince la causa: da Amber Heard risarcimento da 15 milioni $

Ascolta la versione audio dell'articolo

Johnny Depp vince la causa contro l’ex moglie, l’attrice Amber Heard. La giuria ha stabilito che Heard lo ha diffamato, ingiungendole il pagamento di 15 milioni di dollari di danni. Lo stesso Depp sarà però tenuto, a sua volta, a risarcirla con 2 milioni per l’affermazione di un avvocato, colpevole di avere definito «un imbroglio» le accuse di Heard.

Il verdetto a New York arriva dopo un processo di sei settimane, scandito da toni pesanti su entrambi i fronti. Heard ha parlato di «un passo indietro per tutte le donne» e si prepara a fare ricorso. Depp ha dichiarato che la giuria gli ha «ridato la vita», confermando la sua estraneità alle accuse mosse da Heard.

La vicenda e il caso dell’avvocato di Depp

Depp ha intrapreso la sua causa in risposta a un articolo pubblicato da Heard sul Washington Post, dove l’attrice si descriveva come una «figura pubblica che rappresenta gli abusi domestici». Un atto di accusa contro le violenze che sarebbero state commesse da Depp, anche se l’attore se ne è sempre dichiarato estraneo e ha finito per muoversi per vie legali.

La giuria ha dato ragione all’attore su tutti i reclami presentati, basati su contenuti diffamatori che sarebbero stati contenuti nel servizio pubblicato dalla testata Usa. La speranza dei Depp era di riabilitare la sua immagine, ma il processo si è trasformato in uno spettacolo televisivo con un grossissimo seguito sui media e diversi scorci sulla vita privata dei due.

La stessa “vittoria” di Depp, del resto, è bilanciata dalla condanna al risarcimento di 2 milioni di dollari, dovuta alla diffamazione di un suo avvocato verso Heard: il legale ha sostenuto che la donna avesse ordito una sorta di messinscena per risultare più credibile, a partire dalla scelta di mettere a soqquadro l’appartamento della coppia come prova delle tensioni fra i due.