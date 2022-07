Johnson, battaglia per restare in sella ma fioccano le dimissioni nel governo

Credibilità in caduta libera

Will Quince, un sottosegretario che ha dato le dimissioni stamani, ha spiegato di avere lasciato perchè gli era stato chiesto di mentire ai media. La credibilità di Johnson è diventata la questione principale dopo mesi di scandali, bugie e tentativi di insabbiare il torrente di rivelazioni. Il problema principale è stato il partygate, lo scandalo sulle feste illecite a Downing Street durante i periodi di lockdown. Una violazione delle regole che ha offeso gli inglesi ed è stata aggravata dai ripetuti dinieghi del premier.

Johnson è stato multato dalla polizia, mentre una commissione parlamentare sta indagando per stabilire se ha mentito ai deputati violando il codice ministeriale. All'interno del partito conservatore era scattata la rivolta, che il 6 giugno ha portato a un voto di sfiducia che Johnson ha vinto di stretta misura. Il 41% dei deputati Tory gli ha votato contro. Negli ultimi mesi ben due responsabili dell'etica hanno dato le dimissioni, oltre al presidente del partito Oliver Dowden, che aveva dichiarato che «non possiamo andare avanti come se niente fosse».

Gradimento ai minimi storici

Il partito conservatore ha clamorosamente perso una serie di elezioni suppletive in circoscrizioni che fino a poco fa erano considerate feudi inespugnabili dei Tories. I sondaggi rivelano che la popolarità del premier è ai minimi storici, come confermato dai fischi della gente quando appare in pubblico. È stata una caduta verticale per Johnson, che nel 2019 aveva trionfato alle urne, conquistando una larghissima maggioranza in Parlamento per i Tories grazie alla promessa di «concludere Brexit».

Il premier era stato contestato all'inizio della pandemia per la gestione caotica della crisi sanitaria, ma si era riconquistato l'immagine di vincente con il successo del programma di vaccinazione di massa. La Gran Bretagna era stato il primo Paese ad approvare e utilizzare il vaccino e ad allestire in tempi rapidi centri di vaccinazione su tutto il territorio.

Gli scandali e la crisi economica degli ultimi mesi

A lungo considerato una macchina acchiappavoti, la carta vincente del partito, ora Johnson è visto come un problema per i Tories e un grande perdente. Nel partito ora si parla apertamente della possibilità di un secondo voto di sfiducia, che comporterebbe la modifica delle regole attuali che prevedono un periodo minimo di 12 mesi tra un voto e l'altro. Johnson sostiene che deve andare avanti per gestire i veri problemi della gente, che sono l'aumento del costo della vita, l'impennata dell'inflazione e il rallentamento dell'economia. I suoi critici, anche all'interno del partito, ritengono invece che un premier sotto assedio che ha perso ogni credibilità può solo difendersi dalle accuse e non è in grado di governare. Si vedrà nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, se Johnson ha definitivamente perso il suo tocco magico.