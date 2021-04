Johnson nella bufera: avviata indagine su ristrutturazione dell’appartamento privato

3' di lettura

LONDRA - Il cerchio si stringe intorno a Boris Johnson. La Commissione Elettorale britannica ha avviato un'indagine formale sulla costosa ristrutturazione dell'appartamento privato del premier a Downing Street.

Le voci sui costi dei lavori e soprattutto su chi li abbia pagati si rincorrono da settimane. L'ente di vigilanza aveva chiesto delucidazioni al partito conservatore già in marzo, ma senza ottenere risposte soddisfacenti. Per questo oggi la Commissione ha annunciato che «ci sono motivi ragionevoli per sospettare che un reato o reati siano stati commessi».

Johnson si difende: nessun reato

Johnson in Parlamento ha dichiarato categoricamente di non avere commesso alcun reato. Lo scandalo è lievitato la settimana scorsa con le rivelazioni di Dominic Cummings, architetto di Brexit ed ex braccio destro di Johnson, che il premier aveva un piano segreto di chiedere fondi a facoltosi sostenitori del partito. La legge prevede che ogni donazione sia registrata ufficialmente all'insegna della trasparenza. Cummings ha detto di avere sconsigliato al premier di procedere su questa via perchè sarebbe stato poco etico, rischioso e illegale.

Diversi ministri del suo Governo hanno difeso il suo operato, assicurando che il premier aveva pagato per i lavori di ristrutturazione di tasca sua. Il sospetto è però che Johnson abbia ricevuto una donazione o “prestito” e che abbia poi usato quei soldi “suoi” per saldare il conto. Downing Street ha insistito che il premier «ha sempre agito in linea con i codici di condotta e con la legge», ma non ha fatto chiarezza su questo punto cruciale e per questo la Commissione oggi ha deciso di avviare un'inchiesta.

L’indennità per il primo ministro

Ogni primo ministro ha un'indennità annuale di 30mila sterline per i lavori di manutenzione dell'appartamento privato, che è al n.11 di Downing Street, sopra l'ufficio del cancelliere dello Scacchiere. In passato sia Tony Blair che David Cameron avevano speso di più, ma avevano pagato la differenza di tasca loro. Theresa May non aveva neanche voluto spendere i soldi dell'indennità.