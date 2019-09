Johnson e Brexit, cosa succede dopo la sentenza-bomba della Corte Suprema

La tradizione britannica di «cadere sulla spada» punterebbe appunto a un'uscita di scena volontaria, come quella di David Cameron dopo la sconfitta nel referendum sulla Ue del 2016. Johnson però non sembra avere alcuna intenzione di dimettersi. Il premier è a New York per il summit Onu e, anche a causa del fuso orario, non ha ancora fatto commenti sulla sentenza, ma ieri aveva dichiarato che sarebbe rimasto in sella anche in caso di verdetto negativo.



Voto di fiducia?

La posizione unanime di tutti i partiti di opposizione – non solo i laburisti e liberaldemocratici ma anche gli indipendentisti scozzesi e gallesi dell'Snp e di Plaid Cymru – è che dopo un'umiliazione simile Johnson deve dare le dimissioni. Se il premier si rifiuta di farlo, quindi, tutto sembra puntare a un voto di sfiducia. Spetta a Corbyn in quanto leader dell'opposizione presentare una mozione in Parlamento. Brexit però resta la priorità e nessuno, tranne il Governo, vuole elezioni prima del 31 ottobre.



Governo di transizione?

Data la gravità della situazione e l'approssimarsi di Brexit, i deputati potrebbero optare per votare la sfiducia a Johnson e poi formare un Governo di unità nazionale con rappresentanti di tutti i partiti principali. Di norma dovrebbe essere guidato dal leader dell'opposizione, ma Corbyn si è già detto disposto a fare un passo indietro per ottenere il consenso dei deputati conservatori moderati che lo considerano un radicale.

Potrebbe quindi essere scelta una persona di peso e di prestigio accettabile a tutti i partiti. Sono stati fatti due nomi. Ken Clarke, ex cancelliere e ministro della Giustizia conservatore, “padre” della House of Commons in quanto deputato di maggiore anzianità, da sempre filo-europeista e da poco cacciato dal partito da Johnson per essersi ribellato contro il Governo sulla legge anti-no deal. L'altro nome è Harriet Harman, ex ministro laburista e “madre” del Parlamento.