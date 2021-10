Johnson: il Regno Unito sarà un’economia ad alti stipendi e basse tasse

2' di lettura

Un’economia fondata su alti salari, lavoratori qualificati e imposte basse. È questa la Gran Bretagna immaginata da Boris Johnson nel suo discorso conclusivo alla Conferenza annuale del Partito conservatore in corso a Manchester.

Il primo ministro britannico ha spiegato che il suo governo sta lavorando per cambiare la direzione dell’economia nazionale, allontanandosi dalla dipendenza dalla manodopera importata a basso costo.«Ci stiamo imbarcando in un cambiamento di direzione che è stato a lungo atteso nell’economia britannica - ha detto Johnson - Non torneremo allo stesso vecchio modello fallito, con bassi salari, bassa crescita, basse competenze e bassa produttività - tutto questo permesso e aiutato dall’immigrazione incontrollata. Questo è il cambiamento che il popolo ci ha chiesto con il referendum sulla Brexit».

Johnson sostiene dunque che l’immigrazione di massa sia fra i motivi per cui gli stipendi non sono saliti così rapidamente come avrebbero potuto e sostiene anche che quel modello è ormai da cambiare, anche se non si può fare dalla mattina alla sera.

Il suo discorso giunge in un periodo delicato, per via dei disagi per la carenza di scorte di carburante e non solo causate dalla mancanza di camionisti e delle preoccupazioni per l’aumento del costo della vita.

Nell’avvio del suo intervento Johnson ha voluto celebrare il vaccino britannico contro il Covid-19 e la campagna vaccinale condotta nel Regno Unito. Ha definito il vaccino di AstraZeneca «una pozione magica inventata a Oxford» e ha elogiato il sistema sanitario nazionale e i volontari, celebrando poi la campagna vaccinale che - ha detto - ha permesso all’economia britannica di «aprire prima di così tanti altri nostri alleati».