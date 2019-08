Johnson & Johnson responsabile crisi oppioidi: multa da 572 milioni

«Abbiamo mostrato che Johnson & Johnson è alla radice della crisi degli oppiacei, che ha realizzato miliardi di dollari in un arco temporale di 20 anni. Hanno sempre negato la responsabilità anche se allo stesso tempo hanno affermato di voler fare la differenza nel risolvere il problema» mette in evidenza Brad Beckworth, legale che ha rappresentato lo stato

dell'Oklahoma durante il processo.

La decisione del giudice segue i patteggiamenti degli altri due produttori di oppioidi, Purdue Pharma e Teva Pharmaceutical, che si sono impegnate a pagare allo stato rispettivamente 270 e 85 milioni di dollari.

Johnson & Johnson intende presentare ricorso contro la

decisione. Jansenn, la divisione del colosso chiamata in causa,

non è «la causa della crisi degli oppioidi in Oklahoma» afferma Michael Ullmann, legale e vice presidente esecutivo di Johnson & Johnson. «Riconosciamo che la crisi è un tema di sanità pubblico complesso» aggiunge.

L’Oklahoma è uno degli stati più colpiti dalla crisi degli oppioidi. I numeri non lasciano adito a dubbi. Fra il 2015 e il 2018 sono state prescritte 18 milioni di ricette per oppioidi, una cifra elevata considerato che la popolazione è solo di 3,9 milioni di persone. Dal 2000 circa 6.000 residenti sono morti per overdose di oppioidi.