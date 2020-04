Johnson in ospedale per esami: persiste la febbre da coronavirus Il premier si sottoporrà a una serie di analisi su consiglio del medico curante ma continua a guidare il Governo

Boris Johnson primo leader positivo al coronavirus

2' di lettura

Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per «precauzione» poiché i sintomi del coronavirus persistono, con febbre e tosse, a dieci giorni dall’accertamento della positività. Il primo ministro inglese mantiene le funzioni di governo, ha sottolineato in un comunicato Downing Street. E tuttavia già lunedì sarà il ministro degli Esteri Dominic Raab a presiedere la riunione della task force su Covid-19, quella che prende le decisioni sulla gestione dell’emergenza coronavirus.

Johnson, 55 anni, è entrato in ospedale domenica sera per quella che è stata descritta come una serie di esami di routine. «Su consiglio del suo medico curante, il primo ministro è stato ammesso in ospedale per effettuare analisi. È una precauzione, in quanto continua ad avere sintomi persistenti di coronavirus dieci giorni dopo essere risultato positivo al virus» si legge in un comunicato di Downing Street.

Il premier ha ringraziato i lavoratori del National health system, il servizio sanitario britannico e, in un video, ha pregato i cittadini del Regno Unito di «stare a casa per proteggere il servizio sanitario e contribuire a salvare vite umane».

La Gran Bretagna si appresta a vivere le settimane peggiori dell’epidemia da coronavirus, ha dichiarato Robert Janrick (ministro di Housing, Communities and Local Government). Il componente del Governo ha anche aggiunto che Johnson continua a guidare l’Esecutivo e «sta lavorando intensamente, tenendosi in contatto e venendo aggiornato».

Johnson, in un primo momento contrario alle misure di contenimento tanto da arrivare a dire agli inglesi «preparatevi a perdere i vostri cari» , ha accusato i primi sintomi della malattia il 26 marzo e il giorno dopo è stato ufficialmente diagnosticato il Covid-19. Il premier inglese è stato il primo leader del G7 (e per il momento l’unico) a essersi ammalato di coronavirus. Anche Matt Hancock, il ministro della Sanità britannico, è stato colpito dla virus ma è già guarito.