Boris Johnson pronto a dimettersi. Nuovo premier in ottobre

Alla fine, ha ceduto. Boris Johnson rassegnerà le sue dimissioni da leader del Partito conservatore e premier del Regno Unito, dopo che un’ondata di defezioni ha fatto collassare definitivamente il suo governo. Johnson dovrebbe spiegare la sua scelta in un discorso alla nazione verso le 12 ora britannica, le 13 italiane, anche se l’addio a Downing Street era apparso sempre più inevitabile. Johnson abbandonerà subito il ruolo di leader del partito conservatore, rimanendo in carica come premier fino all’autunno. Il suo successore alla guida dei Conservatori dovrebbe essere scelto entro l’estate, mentre si avanzano ipotesi sui favoriti: l’ex cancelliere Rishi Sunak e la ministra della Politica commerciale Penny Mordaunt vengono indicati fra i più papabili per la guida dei Tory.

La fuga di massa dal governo

L’escalation è stata rapidissima, anche se le turbolenze interne al partito e all’esecutivo si manifestavano da tempo. Oltre 50 tra ministri e altri membri del governo hanno rassegnato le proprie dimissioni nell’arco di 48 ore, sostenendo che Johnson non fosse più «degno» del suo ruolo a Downing Street dopo gli scandali che ne hanno minato reputazione e leadership interna ai Tories.

Il terremoto è iniziato il 5 luglio, con l’addio di due ministri chiave dell’esecutivo come il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak e il ministro della sanità Sajid Javid. Da lì è scattato un effetto domino che sta isolando sempre di più lo stesso Johnson, già “sopravvissuto” a un voto di fiducia che svelava bene i malumori nel suo partito: il 41% dei deputati conservatori si era espresso contro di lui, manifestando un’insofferenza che ora è esplosa in maniera definitiva.

Il 50esimo addio a Johnson è arrivato dal ministro britannico per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis: «Un Governo dignitoso e responsabile si basa sull’onestà, l’integrità e il rispetto reciproco- ha scritto Lewis su Twitter - è con profondo rammarico personale che devo lasciare il governo poiché credo che questi valori non siano più rispettati».

L’ultimo arroccamento di Johnson

Fino alle prime ore della mattinata del 7 luglio, Johnson si era mostrato ostile a qualsiasi ipotesi di dimissioni: «Non mi dimetterò» aveva dichiarato a una commissione parlamentare, ribadendo più volte di non aver intenzione di cedere al pressing del suo partito e dell’opposizione laburista.