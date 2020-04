Johnson vuol fare straindebitare l’Uk per il maxi sussidio anti Covid

Sul mercato arriverà una “Gilt Bonanza”, una valanga di titoli di stato inglesi. Che oltre a essere debito hanno anche un altro problema: c'è bisogno di qualcuno che quei titoli li compri. Uno Stato può decidere di stra-indebitarsi ma se nessuno vuole comprare i suoi titoli pure indebitarsi è difficile. E nel 2020, molti stati allagheranno il mercato dei capitali di loro carta per trovare risorse anti-Covid. Pure l'Inghilterra, con la sua sterlina e il suo prestigio potrebbe fare molta fatica a finanziarsi. I 160 miliardi di emissioni che saranno offerti dal ministro Sunak, che può raccogliere capitale a un costo bassissimo, rischiano di non trovare compratori.

Per ora i Gilt vanno a ruba: per quelli collocati ad aprile, in media la richiesta è stata 3 volte l'offerta, nonostante i tassi di interesse anche in Uk ormai siano a zero. Ma di sicuro la marea di Gilt in arrivo non basterà perché mancano all'appello altri 200 miliardi che andranno trovati da qualche parte. A meno di non voler tassare i cittadini (ma gli inglesi non hanno un elevato stock di risparmio privato come gli italiani), l'unico modo per finanziare il mega piano debito pubblico è l'aiuto della Bank of England: la banca centrale dovrà tirare fuori anche lei il bazooka e comprare titoli di stato di Sua Maestà.