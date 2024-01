Joint venture Grosvenor-Generali RE per prestiti nel residenziale in UK

«Questa nupva partnership - ha detto Rachel Dickie, executive director of Investment, Grosvenor Property UK - ci consente di far crescere la nostra attività di lending, combinando il nostro capitale e la nostra conoscenza del mercato residenziale del Regno Unito per sostenere la consegna di nuove abitazioni, sia in vendita, in affitto, later living o alloggi per studenti».

«Siamo lieti di annunciare la chiusura di questa prima transazione nell’ambito di una partnership strategica con un rinomato player immobiliare come Grosvenor - ha aggiunto Stefano Lombardo, head of CRE Debt Portfolio Construction, Generali Real Estate -. La partnership è fondamentale per ampliare ulteriormente la nostra strategia di investimento nel debito nel Regno Unito, che consideriamo uno dei nostri paesi di riferimento».

