«Joker», un clown pazzo da Leone Il miglior film è «Joker» di Todd Phillips con Joaquin Phoenix. Luca Marinelli, protagonista di «Martin Eden» di Pietro Marcello, vince la Coppa Volpi di Cristina Battocletti

A Venezia applausi per il "Joker" Joaquin Phoenix

Il Leone che Todd Phillips mostra con fierezza è idealmente anche nelle mani di Joaquin Phoenix (a fianco del regista alla cerimonia), che ha liberato Joker dal macchiettismo cui spesso il cinema ha condannato il clown cattivo dei fumetti. L’Arthur Fleck, aspirante stand-up comedian , di Phoenix è un uomo battuto quotidianamente dalla cattiveria e dalla frustrazione della gente, che mina una psicopatologia carsica. Joker non ha nulla di supereroico e mostra che l’origine del Male sta nell’emarginazione, nell’incapacità della società di far fronte alle ingiustizie di classe. Il premio è meritato e rafforza la tradizione del Lido di aprire la strada agli Oscar (sicuramente per Phoenix), come era già accaduto, tra gli altri, per Roma , La forma dell’acqua , La La Land .

Il regista Todd Phillips (a destra), e l’attore Joaquin Phoenix con il Leone d’oro per il miglior film «Joker» (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Un gioco di incastri, senza sottrazioni all’eccellenza,che ha permesso di assegnare la Coppa Volpi a uno dei più bravi attori italiani, Luca Marinelli, la cui stoffa era chiara già ne La solitudine dei numeri primi e consolidata poi in Lo chiamavano Jeeg Robot. Per la sua interpretazione del marinaio napoletano Martin Eden, ispirato all’omonimo libro di Jack London, vale lo stesso ragionamento (alla rovescia) di Joker. Il riconoscimento va anche al regista Pietro Marcello, alla sua capacità lirica e sperimentale, che intreccia finzione, documentario e materiale d’archivio, permettendosi, senza stonare, perfino una strizzata d’occhio ai tormentoni di Nino D’Angelo.

La coppa Volpi come migliore interprete femminile va ad Ariane Ascaride, protagonista (e moglie nella realtà) di Robert Guédiguian, autore di Gloria mundi. Ascaride è la colonna di una famiglia matriarcale proletaria di Marsiglia. Alla nascita della nipote, Gloria, la donna riprende i contatti con il suo primo marito, di fatto nonno biologico della bambina, appena uscito dal carcere, dove è diventato un uomo migliore e un poeta. In una divorante crisi economica, tra impieghi che tolgono la dignità, e in un mercato spietato e senza regole, i più anziani si confrontano con le nuove generazioni. La vecchia guardia è capace di atti di generosità e solidarietà commoventi, in cui i rapporti elettivi hanno la meglio su quelli di sangue e le pene dei padri non ricadono sui figli. Anzi.

Venezia. la coppa Volpi come migliore interprete femminile va ad Ariane Ascaride (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Ha invece il gusto della riparazione Il Leone d’argento, molto applaudito, per J’accuse di Roman Polanski. La presidente della Giuria, Lucrecia Martel, ha voluto dimostrare di essere super partes, dopo le riserve manifestate sulla nota vicenda giudiziaria che coinvolge il regista franco-polacco dagli anni 70. Ritirato dalla moglie - anche protagonista del film, assieme a Jean Dujardin e Louis Garrel - , Emmanuelle Seigner, il premio ha reso merito alla bellezza della pellicola, dedicata caso Dreyfus, uno dei maggiori scandali di ingiustizia giudiziaria francese. Ambientata a cavallo tra il XIX e il XX secolo, l’opera è un manifesto della sofferenza dei perseguitati, in cui il regista ha incluso implicitamente anche se stesso.