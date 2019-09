Jorge Wuttke: “La patente a punti per le imprese allontana gli investimenti” Il presidente della Camera di commercio europea in Cina critica il nuovo sistema di Rita Fatiguso

La Cina procede a strappi nell'opera di riforme, seguendo un percorso che complica la vita delle aziende straniere già attive o che vogliono investire nel Paese. Un esempio lampante è la cosiddetta patente a punti per le aziende, un sistema di monitoraggio – tecnicamente: Corporate social credit system - in cantiere da tempo, considerato necessario per valutare in base a un ventaglio di parametri chi è compatibile e chi no con il sistema locale. Toccherà, peraltro, alle stesse aziende fornire il flusso costante di dati sensibili, sottoponendosi al test di compatibilità. Per Jorge Wuttke presidente della Camera di commercio europea in Cina, è un grattacapo in più da gestire, l'entrata in vigore è fissata già dal prossimo mese di gennaio.

Pechino fa saltare il tetto alle quote degli investimenti finanziari, poi però insiste sull'introduzione del Corporate Social Credit System basato sul passaggio di dati sensibili e che non piace a nessuna delle Camere presenti in Cina. Le aziende sono spiazzate, in Cina conviene andare oppure no?

Intanto aggiungerei anche, a metà strada, la negative list anch'essa in corso d'opera, ovvero , l'elenco delle attività off limits per gli investimenti. Nella lista restano in piedi ancora molti settori proibiti agli stranieri. Ma il Social Credit System non è nemmeno correlato alla negative list, perché va su un suo binario. Il risultato è che ha un potenziale negativo enorme, in grado, in ogni caso, di far allontanare gli investitori stranieri.

Le Free trade zones vengono sempre più utilizzate da Pechino come mezzo per rassicurare gli investitori, presentate come una sorta di terra promessa per la liberalizzazione degli investimenti in Cina. E così?

Quello che posso dire è che, nonostante i proclami, notiamo piccoli cambiamenti nell'ambiente normativo delle Free trade zones e nessuna eccitazione tra i nostri associati più interessati al tema e attivi in quelle aree.