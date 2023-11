Joseph Stiglitz: «Un mondo più equo, la sostenibilità punti sull’economia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parlare di sostenibilità in un momento internazionale così difficile, con le guerre in Medio Oriente e in Ucraina, è estremamente complicato. Ma non parlarne è peggio: si rischia che questi percorsi, inevitabilmente di lungo termine, siano trascurati, se non abbandonati. Il Nobel per l’economia Joseph Stiglitz in questa intervista con Il Sole 24 Ore racconta la sua idea di sostenibilità.

Professor Stiglitz forse è proprio in tempo di crisi che è necessario impegnarsi per la sostenibilità?

Lei ha ragione, perché è proprio nei momenti di crisi che rischiamo di dimenticare quanto sia importante, soprattutto nel lungo termine, il nostro impegno in favore della sostenibilità.

Se analizziamo le conseguenze, prima della lunga guerra in Ucraina e ora dei drammatici eventi in Medio Oriente, vediamo come entrambi queste crisi abbiamo provocato la crescita dei prezzi dei combustibili fossili e dei prezzi dell’energia in generale.

L’effetto è dunque quello di richiamarci al fatto che, se fossimo stati capaci di passare prima e più rapidamente a un sistema di energie rinnovabili, non saremmo stati così dipendenti dalle fonti fossili e da chi le controlla e avremmo dunque gestito meglio queste crisi.