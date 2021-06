Jp Morgan Asset Management a supporto di Walcor

2' di lettura

Àncora di salvataggio per un marchio storico italiano. Si tratta di Walcor, azienda dolciaria di Pozzaglio in difficoltà dopo la scomparsa improvvisa dell’amministratore unico Carlo Santini. A sposare il piano di rilancio dell’azienda, affidata a un nuovo management che comprende Attilio Capuano con un passato in Ferrero, è la divisione Global Special Situations di Jp Morgan Asset Management , che con un veicolo investirà nella società.

Facendo un passo indietro, alla morte del fondatore Carlo...