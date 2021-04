JP Morgan e Goldman Sachs fanno il pieno di utili nel primo trimestre

2' di lettura

Pieno di utili per Goldman Sachs e JP Morgan, trainati da investment banking, a cominciare dal boom di quotazioni e merger della Spac, e dal trading, azionario e obbligazionario. Ma anche dall'ottimismo sull'economia in ripresa dalla pandemia che, soprattutto per JP Morgan, consente il rilascio di riserve per prestiti in sofferenza: la principale banca americana ha sbloccato ben 5,2 miliardi. Anche Wells Fargo, meno esposta a Wall Street, ha beneficiato dei forti miglioramenti con impennate dei risultati.

Exploit nelle percentuali

L'exploit è nelle percentuali di rialzi ripostati in bilancio. Nel primo trimestre del 2021 Goldman Sachs ha visto i profitti impennarsi di quasi il 500% e JP Morgan del 400%, entrambi ben oltre le già rosee attese del mercato. Gli utili di Wells Fargo sono aumentati di otto volte. Assieme le tre banche hanno riportato utili per 25,9 miliardi.

JP Morgan, liberati 5,2 miliardi in riserve

JP Morgan ha registrato utili record per 14,3 miliardi (+399%), pari a 4,50 dollari per azione contro i 3,10 dollari previsti. E contro i 2,87 miliardi dello stesso trimestre dell'anno scorso. Le revenue sono lievitate del 14% a 32,27 miliardi, a loro volta oltre i 30,5 miliardi pronosticati. “Crediamo che l'economia abbia il potenziale per avere una crescita estremamente robusta e della durata di anni”, ha dichiarato il chief executive Jamie Dimon. Questa schiarita nell’outlook è alle spalle della liberazione dei 5,2 miliardi in riserve anti-crisi, dopo 2,9 miliardi già sbloccati nei tre mesi precedenti. La divisione corporate e investment bank ha messo a segno utili quasi triplicati a 5,74 miliardi e entrate salite del 46% a 14,6 miliardi. Le attività da banca d'investimento con le commissioni da fusioni e acquisizioni sono cresciute del 57%, a 2,9 miliardi. Il trading, sostenuto dalla volatilità sulle piazze finanziarie, è cresciuto del 25% a 10,1 miliardi, con l'obbligazionario lievitato del 15% e l'azionario del 47 per cento.

Goldman, svetta l’investment banking

Per Goldman, i profitti trimestrali sono aumentati per l'esattezza del 498% a 6,84 miliardi, pari a 18,6 dollari per azione rispetto ai 10,22 attesi. Un anno fa erano stati di 1,2 miliardi. Le revenue hanno contemporaneamente registrato una impennata a 17,7 miliardi da 8,7 miliardi, battendo previsioni di 12,56 miliardi.Ragina delle attività legate a Wall Street, Goldman ha visto le entrate da trading sono salite del 47% a 7,6 miliardi, con un miglioramento del 68% sul fronte azionario e del 31% nel reddito fisso, valute e commodities. L'investment banking ha riportato un incremento del 73% alla cifra record di 3,8 miliardi. La sottoscrizione titoli, comprese Ipo, Spac, e collocamenti azionari è quadruplicata a 1,6 miliardi.

Wells Fargo, utili moltiplicati per otto

Wells Fargo ha da parte sua annunciato utili trimestrali per 4,74 miliardi di dollari da 653 milioni l'anno scorso. La performance è stata aiutata dallo sblocco di 1,6 miliardi di riserve a fronte di prestiti in sofferenza.