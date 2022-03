JP Morgan e Maston formalizzano l’acquisto del portafoglio San Babila

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua lo shopping degli investitori esteri sul mercato immobiliare italiano, non alla ricerca di occasioni post-Covid a buon mercato, ma di asset iconici e di pregio da mantenere in proprietà a medio e lungo termine. È il caso di una delle ultime operazioni siglate in settimana, relativa al portafoglio di immobili del controvalore di 112 milioni di euro dislocati nella zona di piazza San Babila a Milano. Il portafoglio San Babila, che contiene vari immobili tra cui via Durini 15, Galleria Strasburgo 2 e Corso Europa 18 e 20 per una Gla superiore a 16.000 mq, passa quindi alla joint venture tra Maston - nel ruolo di operating partner - e JP Morgan. Maston ha già gestito con Henderson Park l’acquisizione - a inizio febbraio 2022 - del pacchetto immobiliare messo in vendita da A2A per oltre 221 milioni di euro. Diversi i venditori degli immobili del pacchetto San Babila tra i quali Kryalos, Coima ed alcuni privati.

Il portafoglio San Babila sarà oggetto di un importante risanamento architettonico e funzionale per riportare ciascun immobile allo splendore originario, specificano gli investitori.

Con questa operazione salgono a oltre 400 milioni di euro gli investimenti gestiti come operating partner in Italia da Maston Investment Management nei primi due mesi del 2022.

Maston è stata creata da Eduardo Cosenza e opera in joint venture con investitori istituzionali di scala globale, tra cui appunto JP Morgan ed Henderson Park.

Il portafoglio immobiliare under management di Maston è arrivato a 1,5 miliardi di euro, interamente a Milano in top location.