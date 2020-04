JP Morgan e Wells Fargo, cadono gli utili trimestrali Tra gennaio e marzo accantonamenti multimiliardari in vista di peggioramenti della crisi e prestiti in sofferenza di Marco Valsania

(Reuters)

NEW YORK - JP Morgan ha riportato un brusco calo degli utili nel primo trimestre del 2020 segnato dalla pandemia di coronavirus. I profitti sono diminuiti del 69% a 2,87 miliardi di dollari, pari a 78 centesimi per azione che hanno deluso attese di 2,16 dollari. I conti sono stati condizionati da un forte incremento delle riserve per coprire ondate di prestiti in sofferenza o inesigibili: la principale banca americana ha accantonato tra gennaio e marzo 6,8 miliardi, portando il totale a 8,29 miliardi in vista di un aggravarsi della crisi e del suo impatto su consumatori e aziende.



JP Morgan: «Severa recessione»

JP Morgan ha evidenziato una maggior tenuta nei ricavi, riportando un declino del 3% a 29,07 miliardi. Solida è stata anche la performance delle attività di trading, in un clima di significativa volatilità sui mercati. Le entrate qui sono lievitate del 32% alla cifra record di 7,2 miliardi. Nell’obbligazionario le revenue hanno raggiunto i cinque miliardi, battendo di un quinto le previsioni, e nell'azionario sono state di 2,2 miliardi, a loro volta superiori alle previsioni.



La performance è stata definita “solida” dal chief executive Jamie Dimon, veterano di crisi e tra i più longevi dirigenti dei colossi di Wall Street. Ma Dimon ha caratterizzato le condizioni di business come «molto difficili» e «uniche». E ha spiegato che il significativo rafforzamento delle riserve è stato reso necessario «vista la probabilità di una recessione piuttosto severa». In passato Dimon aveva ammesso che gravi rovesci economici potrebbero mettere in dubbio anche i futuri dividendi, pur finora difesi.



Wells Fargo: utili quasi azzerati

Wells Fargo, un'altra delle maggiori banche americane, ha a sua volta riportato un bilancio deludente, con profitti crollati dell’89% a 653 milioni di dollari. Gli utili per azione sono stati quasi azzerati, a un centesimo. L'attesa era di 38 centesimi per azione. Le riserve stanziate nel trimestre, a fronte di potenziali perdite su prestiti, sono state di 3,83 miliardi, in rialzo di oltre 3 miliardi dai tre mesi precedenti. Le entrate dell’istituto sono scivolate del 18% a a 17,72 miliardi, inferiori rispetto ai 19,4 miliardi previsti. Wells Fargo è anche reduce da anni segnati da scandali interni, per aver aperto conti e carte di credito fasulli al fine di gonfiare le performance, che hanno portato a cambi al vertice.

A Wall Street i titoli delle due banche, dopo l'annuncio dei risultati, hanno guadagnato anche oltre l'1 per cento. Le azioni del settore sono però in forte calo da inizio anno.