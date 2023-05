JP Morgan sviluppa la sua ChatGPT: fornirà consigli sugli investimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da quando si parla degli impatti dell’Intelligenza Artificiale generativa sul mondo del lavoro, il settore della consulenza sembra fra quelli potenzialmente più colpiti. E di certo la notizia relativa a JP Morgan va in questa direzione. La banca d’affari americana, infatti, sta lavorando allo sviluppo di un chatbot intelligente (sulla scia dell’ormai famoso ChatGPT) che possa essere d’aiuto agli investitoti in fatto di operazioni sui mercati.

La notizia è emersa dopo un deposito della stessa JP Morgan, che ha registrato il brevetto per IndexGPT. La piattaforma utilizzerà «software di cloud computing basato su intelligenza artificiale» per «analizzare e selezionare titoli su misura per le esigenze dei clienti», ha scritto la stessa banca nel deposito.

Un trend inarrestabile

Un segna abbastanza chiaro di quanto il trend dell’AI generativa sia ormai pervasivo. ChatGPT, del resto, ha innescato una corsa agli armamenti tra i giganti della tecnologia e i produttori di chip su quella che è vista come la più grande innovazione dopo l’arrivo di Internet. Ma i risvolti sulla finanza non sono secondari: alcune banche come Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno già iniziato a utilizzare proprio il chatbot di OpenAI per usi interni, per esempio per aiutare gli ingegneri a creare codice, o per rispondere alle domande dei consulenti finanziari.

La prima banca

Ma JP Morgan potrebbe essere il primo gruppo bancario a lanciare un prodotto di proprietà con finalità prettamente finanziarie. Il colosso di Madison Avenue deve lanciare IndexGPT entro circa tre anni, per garantire la proprietà del marchio, con 1.500 ingegneri già al lavoro sullo sviluppo. E chiaramente per i consulenti finanziari si accende una spia d’allarme. Il temuto arrivo di una tecnologia intelligente che possa sostituirli è stato fin qui più che altro uno spauracchio. Ma l’Intelligenza Artificiale generativa potrebbe cambiare le carte in tavola velocemente.