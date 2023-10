Jamie Dimon vende un milione di azioni JPMorgan: il titolo in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’amministratore delegato di JPMorgan Chase Jamie Dimon prevede di vendere per la prima volta un milione delle sue 8,6 milioni di azioni della banca di investimento. JPMorgan ha dichiarato che le ragioni della vendita nascono dalla necessità di una «diversificazione finanziaria e pianificazione fiscale e patrimoniale personale».

Le vendite dovrebbero iniziare nel 2024 e varrebbero oltre 140 milioni di dollari. «Dimon continua a credere che le prospettive dell’azienda siano molto forti e che la sua partecipazione nella società rimarrà molto significativa», si legge ancora nel comunicato ufficiale.

Dimon è alla guida di JPMorgan dal 2005 e nel 2022 il suo stipendio ammontava a 34,5 milioni di dollari, principalmente in azioni. In questo momento il titolo di JPMorgan sta perdendo l’1,90%. Nei giorni scorsi, in occasione della presentazione dei conti della banca, lo stesso Dimon, ricordando la congiuntura geopolitica di due guerre, una tra Russia e Ucraina e l’altra tra Israele e Hamas, avevo detto che il mondo rischiava di vivere «il periodo più pericoloso da decenni».