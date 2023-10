JPMorgan: Dimon, “periodo pericoloso più pericoloso da decenni per il mondo”

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - I risultati di JPMorgan (video) “sono stati solidi nel terzo trimestre”, con un incremento dei profitti, dei margini e degli indicatori patrimoniali. Tuttavia, la congiuntura macroeconomica e geopolitica globale fa sì che “questo potrebbe essere il periodo più pericoloso che il mondo ha visto da decenni”. Lo ha detto l’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon , commentando i risultati di bilancio del terzo trimestre.

“Attualmente, i consumatori e le imprese statunitensi rimangono in buona salute. Tuttavia, la persistente tensione del mercato del lavoro e i livelli di debito pubblico estremamente elevati, con il più grande deficit fiscale mai registrato in tempo di pace, aumentano il rischio che l’inflazione rimanga elevata e che i tassi di interesse crescano ulteriormente”, ha detto Dimon. Inoltre, ha spiegato, “non conosciamo ancora le conseguenze a lungo termine dell’inasprimento quantitativo” e “la guerra in Ucraina, a cui si aggiungono gli attacchi della scorsa settimana a Israele, potrebbe avere impatti di vasta portata sui mercati energetici e alimentari, sul commercio globale e sulle relazioni geopolitiche”.

Loading...

Questo, ha continuato Dimon, “potrebbe essere il periodo più pericoloso che il mondo a visto in decenni. Mentre speriamo per il meglio, ci prepariamo a qualunque scenario, in modo da poter portare sempre risultati ai clienti, a prescindere dal contesto in cui si trovano”. Per quanto riguarda JPMorgan, Dimon ha sottolineato che “tutte le linee di business hanno registrato un continuo slancio nel trimestre, dimostrando la forza di anni di investimenti e il valore dei nostri principi di coerenza e forza”.