JPMorgan, trading e investimenti sostengono l’utile nel trimestre (+42%) I grandi istituti di credito statunitensi hanno passato il 2020 alle prese con le ricadute del Covid-19 (-20% l’utile di JPMorgan), mettendo da parte miliardi per coprire le perdite previste. Atteso un rimbalzo dei profitti nel 2021

JPMorgan Chase & Co, la più grande banca statunitense, ha registrato un profitto del quarto trimestre più elevato, poiché la forza nel trading e nell'investment banking ha compensato l’effetto depressivo dei tassi bassi sul reddito da interessi. L'utile netto è salito a 12,1 miliardi, o 3,79 per azione, meglio delle attese, nel trimestre terminato il 31 dicembre, da 8,5 miliardi, o 2,57 dollari per azione, di un anno prima (+42%). I ricavi sono aumentati del 3% a 30,2 miliardi di dollari.



Secondo Refinitiv, gli analisti si aspettavano in media un guadagno di 2,62 dollari per azione. I grandi istituti di credito statunitensi hanno passato il 2020 alle prese con le ricadute economiche della pandemia provocata dal virus Covid-19 (-20% l’utile di JPMorgan), mettendo da parte miliardi per coprire le perdite previste sui prestiti. Gli analisti si aspettano un rimbalzo dei profitti nel 2021. Nel quarto trimestre, l'utile di JPMorgan è stato sostenuto da minori accantonamenti per perdite, mentre, come detto, anche i ricavi dai mercati dei capitali e dall'investment banking hanno sostenuto i suoi risultati. Citigroup e Wells Fargo dovrebbero riportare i risultati più tardi.

