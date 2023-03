Judd Hirsch – The Fabelmans

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Se Steven Spielberg ti chiama per un ruolo in un suo film la scelta non è mai casuale. Appare pochi minuti in scena Judd Hirsch in “The Fabelmans”, nei panni di uno zio della madre del protagonista, ma la sua performance rimane a lungo impressa, così come la scrittura del suo personaggio. Già nominato nel 1981 per “Gente comune”, Judd Hirsch torna alla candidatura molti anni dopo e con tanti film alle spalle: il suo ultimo lungometraggio, però, è probabilmente anche il più bello di tutta la sua carriera.