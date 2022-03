Judi Dench (Belfast)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Insieme a Ciaran Hinds ha formato una delle coppie più belle dell'anno in «Belfast» di Kenneth Branagh: sono i due nonni del piccolo protagonista e offrono una prova tanto malinconica da far commuovere. Non si scopre certo oggi il talento di un'attrice arrivata all'ottava nomination in carriera, ma quando è così intensa è sempre un piacere per gli occhi. Non vincerà ma sul suo caminetto c'è già un Oscar: quello vinto per «Shakespeare In Love» nel 1999.