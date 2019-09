Jules e (robotico) Jim Attraverso il triangolo amoroso<br/>tra un ragazzo, una ragazza e l'androide, l'autore esplora i confini dell'umano e le scelte morali di Lara Ricci

6' di lettura

Cosa sarebbe successo se il luminosissimo genio di Alan Turing non si fosse spento il 7 giugno 1954, a 41 anni, forse suicidatosi dopo i trattamenti ormonali subiti per aver amato un uomo? Ci sarebbero potuti essere, nell’Inghilterra del 1982, i primi umanoidi dotati di aspetto fisico e intelligenza realistici, azzarda Ian McEwan in Macchine come me, in libreria da martedì nell’ottima traduzione di Susanna Basso. Un romanzo di fantascienza ambientato però in uno degli infiniti passati possibili, un’ucronìa in cui le Falkland stanno per diventare le isole Malvinas, il Regno Unito avrebbe presto lasciato l’Unione Europea, Guerra e pace si intitola ancora Tutto è bene quel che finisce bene e lo scacchista, neuroscienziato e imprenditore Demis Hassabis, classe 1976, è invece adulto ed è con Turing che ha progettato il formidabile software in grado di battere i maestri di go, il gioco cinese in cui le mosse possibili sono esponenzialmente maggiori di quelle degli scacchi, che già superano di gran misura il numero presunto di atomi nell’universo osservabile. Soprattutto, una soluzione positiva è stata trovata al problema P = NP e questo ha aperto la via allo sviluppo di una forma artificiale di intelligenza generale in grado di evolvere in un sistema aperto.

«Nell’autunno del ventesimo secolo finalmente accadde, il primo passo verso la conquista di un sogno antico, l’inizio di un lungo insegnamento in base al quale ci saremmo detti che, per quanto complicati fossimo, per quanto imprecisa e difficile risultasse la descrizione dei nostri gesti e comportamenti, anche i più banali, potevamo essere imitati e perfezionati» racconta Charlie, la voce narrante, nell’entusiasmante incipit. Pur definendolo un atto di mostruoso narcisismo - «cercavamo di sottrarci alla nostra condizione mortale, di affrontare se non di sostituire la divinità con un io esemplare» - il trentenne Charlie compra subito uno dei primi 25 androidi, dilapidando l’eredità della madre.

Venduto come articolo da compagnia, sparring partner intellettuale, amico e factotum in grado di lavare i piatti, fare i letti e “pensare”, di registrare e rievocare ogni istante della sua esistenza, il robot Adam può essere programmato, a differenza di genitori, amici e fidanzate che il protagonista si ritrova già preimpostati, «con le loro storie immodificabili a livello genetico e ambientale». Charlie decide di stabilire la personalità del robot insieme alla bella e sfuggente Miranda, ventenne del piano di sopra di cui è innamorato: metà delle caratteristiche le avrebbe scelte lui, l’altra metà lei. Evita così il rischio di un’autoduplicazione o di trovarsi faccia a faccia con l’uomo che avrebbe voluto essere. Inoltre è la chiave di volta per avvicinare Miranda, capire qualcosa in più su di lei e soddisfare un desiderio erotico, e forse di paternità: un mischiarsi che è un po’ come fare un figlio.

Per McEwan, «un materialista pieno di meraviglia» - tale si è definito in un’intervista pubblicata sulla «Domenica» il 30 giugno 2013 - l’androide è invece lo spunto per esplorare ciò che ci rende uomini. Forzarne i limiti o scomporlo ai minimi termini per interrogarne le parti separatamente, abbassando la complessità. «Secondo le indicazioni del manuale, Adam era dotato di un sistema operativo e di una natura – vale a dire di una natura umana –, come pure di una personalità (...). Non sapevo con certezza come i tre substrati si sovrapponessero e interagissero».

Ecco dunque scompaginare il vecchio dibattito nature versus nurture, natura contro cultura, dove «idee, tradizione, religione» sono il software e la natura si divide in due variabili, quella che avrebbero in comune tutti gli uomini e quella della personalità. «Non sapevo fino a che punto quest’ultima influenzasse, o addirittura avesse il sopravvento, sulla sua deontologia. Quanto è radicata una personalità? Un sistema etico perfetto in teoria dovrebbe viaggiare libero da qualsiasi inclinazione caratteriale. Ma era poi in grado di farlo davvero?» riflette Charlie. Adam vede davvero? Pensa davvero? Si domanda ancora il protagonista, indugiando poi sull’errore di Cartesio (per dirla con il neurologo Antonio Damasio): l’aver ritenuto separati corpo e mente.