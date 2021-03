Julian Schnabel racconta cosa vuol dire fare i conti con un talento fuori misura

8' di lettura

Appena Donald Trump ha perso le elezioni - ostinandosi a non riconoscere la vittoria di Joe Biden - l'artista Julian Schnabel ha iniziato a concentrarsi su due cose: una nuova serie di quadri floreali (boccioli rosa e foglie verdi dipinti su stoviglie e vasellame, con un ottimistico cielo blu sullo sfondo) e un discorso di riconoscimento della sconfitta per quello che presto sarebbe diventato l'ex presidente, inviato per email alla figlia Ivanka. Schnabel me lo legge su FaceTime. «Vorrei cogliere questa occasione per sistemare il più possibile le cose», ha scritto. «Non posso resuscitare coloro che abbiamo perso durante la pandemia o che hanno sofferto a causa delle mie decisioni. Ma posso fare questo: chiedere ai 70 milioni di persone che mi hanno votato di accogliere tutta la luce di questo giorno e di aiutare Joe Biden e Kamala Harris nell'arduo compito di riparare il nostro magnifico Paese». Il discorso, teorizza Schnabel, «avrebbe potuto salvare qualche vita». Ivanka, con suo disappunto, non ha mai risposto.

Lo studio di Julian Schnabel. Foto Weston Wells.

La fiducia in se stessi necessaria per trasformarsi da artista in un non richiesto speechwriter politico è tipica di Schnabel, che ha costruito la sua carriera sulla convinzione di poter fare tutto, e meglio di chiunque altro. Ha dipinto quadri, realizzato sculture, scritto libri, diretto film, compreso Lo scafandro e la farfalla, vincitore di due Golden Globes, e il recente biopic Van Gogh-Sulla soglia dell'eternità con Willem Dafoe nei panni del protagonista. Questi traguardi sono adesso raccolti in Julian Schnabel, una nuova monografia pubblicata da Taschen di grandi dimensioni (44 x 33 cm) che costa 750 euro. È il frutto di una felice collaborazione tra una casa editrice che calibra la grandezza delle opere in base alla loro importanza e un artista la cui ossessione per le grandi dimensioni è così nota da essere diventata quasi una parodia dell'ego maschile.

“Circumnavigating the Sea of Shit”, del 1979.

Le tele di Schnabel - che si tratti di uno dei suoi famosi Plate Paintings o di un lavoro eseguito su un telone trovato in un mercato messicano - possono superare anche i sei metri, e vengono appese ai muri esterni degli edifici per essere mostrate. Oltre alla monumentalità, un altro punto fermo della sua arte è l'utilizzo di oggetti e materiali di recupero come base per le opere. Ecco quindi i cocci di ceramica oppure i teloni, magari inizialmente usati per coprire un quadro. Su tutto questo si inseriscono le irruenti pennellate dell'action painting a realizzare figure, spesso icone, o testi scritti. Per esempio, ha utilizzato le immagini dei test psicologici, carte nautiche o lettere di diverse lingue. Gli interessa esplorare come il significato di un simbolo possa cambiare o scomparire quando cambia contesto. Il libro, sulla cui copertina spiccano delle rose, si presenta in un contenitore protettivo che diventa una sorta di cornice per le immagini quando il volume è aperto. Per usare le parole di Schnabel, il rosa crea «attorno a ogni quadro una sorta di aura che accompagna benissimo la pagina».

Il living della sua casa di New York con “Wild Potato”, del 2013. Foto Weston Wells.

Del resto, Schnabel ha una passione per tutto ciò che trascende la mortalità. I titoli dei suoi quadri richiamano santi e angeli, oltre a celebrities e artisti famosi. Più o meno una settimana prima di fare questa intervista era a Montauk, Long Island, a dipingere all'aperto indossando solo un cappotto. «Non sento il freddo. Quando lavoro è come se mi dimenticassi del corpo, come se mi dimenticassi di tutto», spiega. Nel 1977 intitolò un suo lavoro I Don't Want to be King, I Want to be Pope, Non voglio essere re, voglio fare il Papa. La sua personalità roboante è leggendaria. La taglia XXL che Taschen ha dato al libro potrebbe essere riferita direttamente all'artista. Tutte le interviste citano sempre una sua risposta del 1992 a un giornalista del New York Magazine: «Sono la cosa più vicina a Picasso che ti capiterà di vedere in questa stramaledetta vita». Schnabel ha poi detto che stava scherzando, ma di certo gli piace vantarsi e chiacchierare con lui è molto divertente: tempestoso, sfrenato, a volte gioiosamente consapevole di sé, altre deliziosamente ignaro. In certi momenti, mentre parliamo, si fa assorbire così tanto dalle storie che racconta o dalle citazioni dei suoi film da perdere il filo. Allora si ferma e fa una pausa talmente lunga che mi viene il dubbio di avere perso la connessione con FaceTime. Di solito poi lo ritrova, e accompagna la storia con un mare di nomi famosi: il pittore tedesco Blinky Palermo, Lou Reed, “Bob” Rauschenberg. A un certo punto mi suggerisce di rileggere il suo CVJ, un libro pubblicato nel 1987 che è in parte autobiografia, in parte gossip, in parte analisi delle lobby di potere nel mondo dell'arte.

Il cappello di Julian Schnabel. Foto Weston Wells.

Continua: «Una volta Cy Twombly ha detto: “L'ho letto due volte. Vorrei averlo scritto io”». Schnabel viene definito un artista controverso. Prendendola un po' alla larga, mi spiega che probabilmente c'è dell'invidia dietro. «Quando ho cominciato a vendere con Leo Castelli, sono stato il primo nuovo artista ad essere introdotto nella sua galleria in ben 12 anni. C'erano tantissimi emergenti in cerca di visibilità. Se qualcuno prendeva quello spazio, molti si arrabbiavano». Schnabel dice di disprezzare il panorama dell'arte in America. «La proposta del Whitney Museum of American Art mi sembrava quasi folk art. Voglio dire, arte vuol dire rompere i confini e superare le frontiere. Io promuovevo l'internazionalità, gli artisti italiani, tedeschi. Questo ha trasformato le cose. Un cambiamento culturale a causa del quale un sacco di gente è stata rimpiazzata o ha perso il lavoro». Dice che nel settore questo succede più o meno ogni dieci anni.