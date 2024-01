Julien Farel: «Così ho costruito il mio impero dell’hairstyling»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Per raggiungere un traguardo importante bisogna dare il 110%, il mio motto è sempre stato «work, work, work». A New York se ti impegni seriamente ottieni dei risultati, dai il 110% riceverai il 120%, ma è una città esigente e devi sempre essere al top. New York, anche se sono nato in Francia, è la mia città, mi ha dato tutto, incluso la mia famiglia», cosi ha costruito il suo impero Julien Farel, uno degli hairstylist più famosi al mondo, che annovera tra i suoi clienti star come Salma Hayek, Carla Bruni, Catherine Deneuve, Barbra Streisand, Kate Moss, Sienna Miller, Audrey Tatou, Gwyneth Paltrow, ma anche Rafael Nadal - è lui che ha aggiunto un tocco di classe al suo taglio eliminando la coda -, Novak Djokovic , Richard Gere e altri.

Non solo da 15 anni è l’hairstilyst ufficiale degli US Open di tennis. È presidente del Gruppo Julien Farel, società franco-americana, insieme alla moglie Suelyn, che produce prodotti antiage per la bellezza e la cura dei capelli. Ha due saloni: uno a New York in Park Avenue, il Restore Salon&Spa presso il Loews Regency hotel. Un salone di 10.000 metri quadrati, dove lavorano oltre 140 dipendenti che ricevono in media 1.200 persone a settimana, offrendo servizi che spaziano dall’hairstyling al pedi-manicure fino ai massaggi e trattamenti estetici. L’altro salone, uno spazio di 3.000 mq, è stato inaugurato l’anno scorso a Palm Beach, in Florida, in Via Flagler by The Breakers, a pochi passi dal The Breakers Palm Beach Hotel, una delle zone più chic della città.

Dalla Francia a New York come ha cominciato la sua carriera?

Sono partito da Montfaucon, un paesino francese della Borgogna. Ho iniziato a lavorare a 14 anni, prima nella cucina di mia nonna, poi in una stazione sciistica dove mio padre aveva un appartamento e nel pomeriggio lavoravo come parrucchiere in un salone della zona. Qui ho avuto la fortuna di incontrare la moglie del grande parrucchiere francese Jacques Dessange che mi ha presentato suo marito. È stata la svolta della mia carriera professionale, Dessange ha intuito le mie potenzialità, ricordo ancora cosa mi disse «non sei bravo come parrucchiere, ma riesci a capire cosa le donne vogliono» , e mi ha preso a lavorare in uno dei suoi saloni a Lione. Mi ha insegnato il lavoro, in particolare la tecnica delle geometrie da applicare ai capelli e per lui ho girato diversi saloni come formatore in Francia, fino ad arrivare a Parigi. E poi il grande salto, nel 1992 aveva aperto una scuola a New York in Park Avenue e mi ha chiesto se volevo andare a insegnare ai giovani hair stlist. Ho accettato immediatamente. Qui ho lavorato anche per Frédéric Fekkai, dove sono entrato in contratto con l’élite di Manhattan, ho visto la nascita dei prodotti deluxe per la cura dei capelli, un concetto nuovo all’epoca (nel 1995 Fekkai ha avuto il sostegno di Chanel per lanciare la sua linea per la cura dei capelli, ndr). Per Fekkai ho seguito diversi saloni a New York e a Los Angeles. E nel 2001 ho deciso di aprire il mio salone a New York, quando ho aperto eravamo in quattro persone, ora ho 140 dipendenti.

Lei ha due saloni, uno a New York e l’altro a Palm Beach, quali sono le differenze tra le due aree?