Julius Baer cauta sull’utile 2023 per le disposizioni sui prestiti

Julius Baer è cauta riguardo all’utile netto per il 2023 e non si aspetta che raggiunga il livello del 2022 a causa delle disposizioni sui prestiti. La banca risentirà anche di un’aliquota fiscale più elevata, tuttavia ha continuato a registrare importanti afflussi di denaro e a raccogliere clienti. In dieci mesi, gli afflussi di denaro sono aumentati del 3% su base annua per raggiungere 10,3 miliardi di franchi svizzeri.

Il patrimonio gestito è aumentato dell’11% a 435 miliardi di franchi. Nel comunicato stampa la banca menziona l’impatto negativo del franco svizzero che si è apprezzato rispetto alla «maggior parte» delle principali valute. In 10 mesi la banca ha assunto 75 gestori della clientela ed è ottimista riguardo alle assunzioni future.