Julius Baer esposta per oltre 600 milioni verso Signa

Il campione svizzero del private banking e del wealth management Julius Baer ha rivelato un’esposizione di 606 milioni di franchi svizzeri verso Signa, l’impero immobiliare del miliardario austriaco Rene Benko, che il rialzo dei tassi e il calo della domanda di uffici hanno sprofondato in una crisi che rischia di diventare irreversibile. La scorsa settimana Julius Baer, che non ha fatto esplicito riferimento a Signa, aveva annunciato 70 milioni di franchi di accantonamenti sul suo portafoglio crediti.

Le perdite

Ora il gruppo svizzero ha chiarito che le perdite sono ascrivibili a «una singola grande esposizione nel suo portafoglio crediti di private debt», che comprende «tre prestiti a diverse entità di un conglomerato europeo». Julius Baer, che dall’annuncio degli accantonamenti ha perso il 16% in Borsa, ha annunciato che «riesaminerà le sue attività di private debt e la cornice entro la quale sono condotte» ma ha rassicurato sulla sua solidità: anche in caso di una «perdita totale» l’indicatore patrimoniale Cet1 resterebbe al di sopra del 14% e il gruppo «significativamente profittevole».

La crisi del gruppo Signa

Il mercato ha acceso un faro sulle banche esposte verso Signa, alla disperata ricerca di liquidità, si dice almeno mezzo miliardo di euro, per ristrutturare i suoi debiti. Secondo Bloomberg, tra i creditori del gruppo austriaco figurano Raiffeisen, NordLB, BayernLB, Dz Bank e l’italiana Unicredit, presente in Germania con Hvb e in Austria con Bank Austria. In Borsa Julius Baer cede il 2%.

Il gruppo immobiliare austriaco Signa potrebbe vedere più delle sue unità presentare istanza di insolvenza già questa settimana: l’impero immobiliare sta infatti esaurendo il cash. Il gruppo, controllato da un magnate austriaco ma la cui attività è ancorata in Germania, ha tenuto colloqui con Elliott Investment Management per cercare di raccogliere fondi. Signa, che è proprietaria del Chrysler Building di New York, controlla decine di progetti di alto profilo e grandi magazzini in Germania, Austria e Svizzera.

Le sue difficoltà rendono il gruppo la più grande vittima potenziale di un crollo immobiliare europeo, innescato dal più forte aumento dei costi di finanziamento nei 25 anni di storia dell’euro, che ha colpito più duramente la Germania e la Svezia. Nei giorni scorsi, Signa Real Estate Management ha presentato istanza di insolvenza in un tribunale di Berlino.