Julius Baer premia Voluspa Jarpa e le artiste latino americane

Il prossimo luglio, se la situazione pandemica lo permetterà, il Museo de Arte Moderno de Bogotá MAMBO (Colombia) esporrà nelle sue sale l'opera «Sindemia» in corso di realizzazione dell'artista cilena Voluspa Jarpa, vincitrice della prima edizione Julius Baer Art Prize for Latin American Female Artists istituito per rendere omaggio alle artiste dell'America Latina. Voluspa Jarpa, che ha esposto nel Padiglione del Cile alla 58° edizione della Biennale di Venezia , è stata scelta da una giuria composta da curatori e storici dell'arte, ha ricevuto 25.000 dollari per sviluppare il progetto in situ con un'opera “che testimonia i disordini sociali da ottobre 2019 a marzo 2020 in Cile, compresa la crisi sanitaria di Covid-19 che ha aggiunto una prospettiva diversa ai disordini di strada”. Per il chief curator del MAMBO, l'italiano Eugenio Viola, l'opera “si concentra sui meccanismi di oppressione concepiti da un regime autoritario di fronte alla protesta nazionale. Voluspa Jarpa sfida temi delicati legati alla realtà cilena, segnata dalla violenza e da gravi abusi della polizia, ma anche in risonanza con l'attuale contesto colombiano e, per estensione, con molte altre parti del mondo che affrontano le stesse riprovevoli circostanze”.



Fondato nel lontano 1955 dell'allora Ministro dell'Educazione il Museo d'Arte Moderna di Bogotà quale entità per lo sviluppo culturale e artistico del paese a partire dal 1958 divenne una “Corporazione Autonoma” ovvero una fondazione privata senza scopo di lucro, per poter cercare i propri finanziamenti da imprese private, acquisendo così un'indipendenza che è stata fondamentale per la sua stabilità istituzionale. Oggi, il museo ha una collezione di 2.100 opere composta quasi esclusivamente da donazioni di artisti, una collezione di fotografie, oltre all'eredità del fotografo di Bogotà Juan Nepomuceno Gómez, donati all'ente dal Banco de la República.

La Julius Baer Art Collection , del gruppo svizzero Julius Baer, leader nella gestione patrimoniale, da sempre impegnato verso la cultura e le arti, conta oltre 5mila opere d'arte esposte nelle strutture della banca in tutto il mondo. Avviata a partire dal 1981 sostiene i giovani artisti svizzeri o artisti che hanno una connessione con la Svizzera, Beatriz Sanchez, membro dell'Executive Board e Head of Region Americas in Julius Baer ci racconta le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questo premio.



Perchè è stato istituito il Julius Baer Art Prize in Colombia?

Credo profondamente nell'importanza della cultura e delle arti come mezzo di interconnessione. Per essere credibile nei mercati in cui opera una grande organizzazione come la nostra e per connettersi al meglio con i clienti, bisogna andare al di là della sola attenzione finanziaria. Promuovere la cultura, l'arte locale e regionale e mettere in luce gli artisti più promettenti non è solo la cosa giusta da fare, ma è anche nel Dna di Julius Baer. Lo facciamo da oltre quattro decenni attraverso la nostra Julius Baer Art Collection. Combinare la nostra credibilità e il nostro know how di lunga data nelle arti in Svizzera con una profonda conoscenza dell'America Latina ci è sembrato il modo giusto di procedere.

Perché un premio acquisizione?

Il Julius Baer Art Prize for Latin American Female Artists non è un premio di acquisizione, ma è stato concepito con l'obiettivo di onorare la produzione delle artiste latinoamericane per la loro innovazione, ricerca e influenza nell'arte moderna. Abbiamo destinato un fondo che sosterrà lo sviluppo di un nuovo progetto in situ, che sarà esposto nella galleria Carlos Rojas, uno spazio del MAMBO che sponsorizziamo dal 2019.

Perchè il MAMBO di Bogotà?

Il Museo d'arte moderna di Bogotà, MAMBO, è un gioiello. È il primo museo d'arte moderna colombiano e non solo locale. Ha una collezione molto ampia e importante di arte colombiana, latina e internazionale. Quindi questo premio è stato concepito in modo da corrispondere sia alla missione di Julius Baer di sostenere l'arte che a quella del MAMBO di riposizionare l'istituzione su una scena più ampia e internazionale. Ciò che ammiro del MAMBO è il suo impegno verso la popolazione meno privilegiata di Bogotà e la sua missione di fornire un luogo in cui tutti, di qualsiasi estrazione sociale, possano essere esposti in tutte le diverse forme dell’arte. MAMBO ha una lunga storia, ha subito una transizione molto interessante, non solo per sopravvivere, soprattutto durante l'ultimo anno, ma anche per prosperare e offrire questa esperienza internazionale nella scena artistica.