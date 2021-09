Jumanji – the Adventure, la prima mondiale sarà a Gardaland

2' di lettura

Sarà Gardaland il primo parco di divertimenti ad ospitare Jumanji – the Adventure, attrazione a tema basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment. «Gardaland prosegue sulla strada di successo dei contratti di licenza con i principali brand mondiali. Certamente l’importanza globale del marchio Jumanji contribuirà a rafforzare ancora di più l'immagine di Gardaland Resort come una delle principali destinazioni turistiche in Europa, collocandolo tra i leader di mercato del divertimento - spiega Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland -. Sinonimo di avventura, immaginazione, divertimento, azione e gioco, Jumanji si fonde perfettamente con i valori fondanti di Gardaland». Dal prossimo anno il pubblico di Gardaland vivrà l’avventura di Jumanji, un viaggio ricco di insidie, sorprese e pericoli attraverso la giungla selvaggia. L’attrazione sarà una dark ride (attrazione al buio), per gli amanti dell’avventura di tutte le età: un vasto pubblico composto da famiglie, adolescenti e giovani adulti.

«Il team di Gardaland è composto da creativi e storytellers di grande talento che hanno progettato un'esperienza immersiva che espande il mondo creato dai film. Grazie all’aggiunta di molti elementi innovativi, i fan verranno trasportarti oltre la loro immaginazione, nel profondo della giungla di Jumanji» dice Jeffrey Godsick, vice-presidente esecutivo per Global Partnerships e Brand Management e Head of Location Based Entertainment di Sony Pictures Entertainment.

Dopo il primo film del 1995 con Robin Williams, l'avventura è proseguita nelle nuove produzioni Jumanji Welcome to the Jungle (2017) e Jumanji: The Next Level (2019), con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Il grande successo dei tre film ha reso Jumanji la più grande serie cinematografica di tutti i tempi tra quelle completamente di proprietà della Sony Pictures. Con oltre 2,1 miliardi di dollari di incassi nel mondo, i film di Jumanji sono popolari sia tra il pubblico delle famiglie che tra gli adolescenti.

In Italia i due film Jumanji: Welcome to the Jungle e Jumanji: The Next Level hanno incassato un totale di 26,7 milioni di dollari al box office, dimostrando di essere popolarissimi anche per il pubblico italiano.