Just Eat compra Grubhub per 7,3 miliardi di dollari. Nasce colosso del food delivery Con questa acquisizione diventerà il più grande gruppo di consegna di cibo a domicilio al di fuori della Cina attivo in 25 Paesi di L.Ben.

Just Eat si mangia Grub Hub (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Con questa acquisizione diventerà il più grande gruppo di consegna di cibo a domicilio al di fuori della Cina attivo in 25 Paesi

2' di lettura

Effetto coronavirus sul mondo del delivery. Il lockdown ha infatti costretto in casa miliardi di persone che hanno fatto ricorso alla consegne a domicilio di pasti per soddisfare le proprie voglie alimentari in sicurezza. Un business che continua a crescere che ha scatenato l’appetito di Just Eat Takeaway. Il gruppo anglo olandese, che opera anche nel nostro Paese, ha ufficializzato l’acquisizione del concorrente American Grubhub, in una transazione azionaria del valore di 7,3 miliardi di dollari.





“La combinazione Just Eat Takeaway.com e Grubhub creerà il leader mondiale nella consegna di pasti online al di fuori della Cina, con marchi forti che collegheranno i ristoranti partner ai loro clienti in 25 paesi”, ha affermato la società. Il nuovo gruppo “sarà costruito attorno ai quattro mercati di consegna dei pasti a domicilio più redditizi: Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Germania” afferma la nota. Ogni azionista di Grubhub riceverà l'equivalente di 0,6710 azioni del gruppo anglo-olandese per una azione della società americana. Questo valorizza il titolo Grubhub a 75,15 dollari.





Scippata a Uber

Jitse Groen, il miliardario olandese che ha creato Takeaway nel 2000 nella sua stanza all'università, segna un altro colpo importante. Meno di due mesi fa Takeaway ha ottenuto il via libera antitrust dalle autorità britanniche per acquistare Just Eat. L'operazione lascia invece a bocca asciutta Uber, che aveva presentato un'offerta per acquistare Grubhub per crescere sul mercato delle consegne. Uber avrebbe deciso di fare un passo indietro nell'operazione sulla scia dei timori antitrust di Grubhub che, temendo un processo di approvazione lungo per l'operazione, temeva di restare nel limbo.

Per approfondire

Uber, i rider corrono in Italia ma il fatturato e gli utili volano ad Amsterdam