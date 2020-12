Just Eat , consegne a domicilio sempre più green. «Investiamo ancora in un mercato in crescita» Dal 2021 i rider assunti come dipendenti e i mezzi per le consegne totalmente green: Daniele Contini, Country manager di Just Eat Italia, racconta a SustainEconomy.24 l'impegno sostenibile della società di food delivery di Alessandra Capozzi

Dal 2021 i rider assunti come dipendenti e i mezzi per le consegne totalmente green: Daniele Contini, Country manager di Just Eat Italia, racconta a SustainEconomy.24 l'impegno sostenibile della società di food delivery

3' di lettura

Dall'impegno contro lo spreco alimentare ai i packaging plastic free, dalla green mobility ai rider assunti come dipendenti dal 2021. Daniele Contini, Country manager di Just Eat Italia racconta in un'intervista a SustainEconomy.24, report di Luiss Business School e Il Sole 24 Ore Radiocor, il percorso della società. Che punta a coinvolgere anche i partner e i clienti. Tanto da aver lanciato recentemente la Guida per un food delivery sostenibile. Il 2020, dice, ha segnato una forte crescita del food delivery che ha rappresentato, durante il lockdown, un servizio essenziale ma si è rivelato anche una leva di business fondamentale per alcune attività. E, assicura: Just Eat vuole investire ancora in un mercato che ha forti prospettive di crescita.

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO

Loading...

La sostenibilità sta prendendo piede anche nel Food delivery. Come Just Eat avete messo in campo una serie di iniziative e avete avuto riconoscimenti. Ci racconta il vostro impegno?

«Il digital food delivery sta vivendo un momento di grande crescita e affermazione e, come leader in Italia nel settore, sentiamo una crescente responsabilità in riferimento all'impatto ambientale che ha la nostra attività. Crediamo inoltre sia fondamentale sensibilizzare sulle tematiche della sostenibilità i nostri stakeholder principali - clienti, ristoranti e rider - e, per primi, agiamo su più ambiti per promuovere una cultura del cambiamento che renda il settore virtuoso. Siamo infatti attivi da sempre nella lotta contro lo spreco alimentare, coinvolgendo i nostri ristoranti partner con il progetto Ristorante Solidale, abbiamo introdotto packaging per le consegne completamente plastic free, promuoviamo la green mobility per i rider grazie alla partnership con MiMoto e forniremo dal 2021 mezzi totalmente sostenibili per le consegne. Abbiamo lanciato recentemente la Guida per un food delivery sostenibile, realizzata in collaborazione con LifeGate, per rendere il ciclo di vita del food delivery completamente green, con consigli e spunti utili dall'ordine online a come smaltire le confezioni di cibo a domicilio in modo consapevole. L'ultima iniziativa in occasione del Natale ci ha visto coinvolti in una maratona di solidarietà, dal 14 al 20 dicembre, in collaborazione con Caritas e Comunità Sant'Egidio con l'obiettivo di supportare chi ne ha più bisogno donando un Piatto Sospeso per ogni ordine ricevuto».

Complice un anno particolare, è mutata anche la sensibilità degli italiani. Dal vostro punto di vista cosa è cambiato e cosa ancora può cambiare?