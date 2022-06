Just Eat precipita in Borsa: la vendita di Grubhub “non è imminente"

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Tonfo di Just Eat Takeaway alla Borsa di Amsterdam, che ha male accolto le indicazioni sul futuro della controllata statunitense Grubhub, la cui cessione appare ancora lontana.

Gli analisti di Berenberg, inoltre, hanno abbassato a ‘sell’ la loro raccomandazione sulla società. Il titolo del gruppo olandese di ordinazione e consegna di pasti a domicilio è arrivato a perdere quasi il 20%, la più ampia flessione dell’indice Stoxx Europe 600. Nel corso del Global Food Forum, organizzato a Chicago dal ‘Wall Street Journal’, il ceo di Grubhub, Adam DeWitt, ha detto che Just Eat spera di trovare un partner strategico per la società Usa, ma che una cessione totale non è esclusa. Una vendita, comunque, “non è imminente”, ha precisato il ceo, spiegando che Just Eat sta studiando i modi per rafforzare Grubhub ed aiutarla a superare le attuali difficoltà. “Si tratta più di trovare il modo di aiutarci a crescere che di una cessione”, ha sottolineato DeWitt.

Grubhub, che ha sede a Chicago, deve fare fronte a una concorrenza sempre più agguerrita. Dopo essere stato il pioniere del settore della consegna di pasti negli Usa, il gruppo è scivolato al terzo posto nel Paese, alle spalle di DoorDash e Uber Eats. Just Eat ha finalizzato la costosa acquisizione di Grubhub (7,3 miliardi di dollari) solo lo scorso anno. Intanto, gli analisti di Berenberg, inizialmente neutrali su Just Eat, hanno abbassato la loro raccomandazione a ‘vendere’, tenendo invariato a 16,30 l’obiettivo di prezzo.