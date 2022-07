Just Eat si allea con Amazon negli Usa e vola in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Just Eat Takeaway sfreccia alla Borsa di Amsterdam, grazie all’accordo concluso negli Usa con Amazon a proposito della controllata Grubhub, da tempo in difficoltà. L’intesa commerciale prevede che i membri di Amazon Prime negli Usa possano aderire gratuitamente per un anno al servizio di Grubhub+ «con accesso illimitato a centinaia di migliaia di ristoranti su Grubhub senza costi di consegna per tutto l’anno». Oltre ad avere diritto a consegne «a zero dollari», gli aderenti potranno avere gli altri benefici ed agevolazioni previste per Grubub+.

Ma il gruppo continua «a esplorare vendita di Grubhub»

L’accordo – precisa Just Eat – dovrebbe ampliare l’utenza di Grubhub+, con un impatto neutrale sugli utili e il cash flow di Grubhub+ nel 2022, ma con ricadute positive sui conti dal 2023. L’accordo commerciale viene rinnovato automaticamente ogni anno a meno che Amazon o Grubhub decidano di porvi termine. In base all’intesa, inoltre, una controllata di Amazon riceverà warrant sul 2% delle azioni ordinarie di Grubhub, esercitabili a un prezzo minimo e anche warrants, esercitabili a un prezzo basato su una formula, fino a ulteriore 13% del capitale ordinario di Grubhub. Al 31 dicembre, Grubhub aveva attività lorde per 6,5 miliardi di euro e una perdita ante-imposte di 403 milioni. Just Eat, sottolinea per altro il comunicato, «continua attivamente ad esplorare la vendita parziale o totale di Grubhub». Il gruppo olandese ha acquistato nel 2021 per 7,2 miliardi di dollari, la società Usa, una delle piattaforme "storiche" della consegna di pasti a domicilio negli Usa, ma ora messa in difficoltà dalle sempre più agguerrita concorrenza.