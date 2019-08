Just Eat si fonde con Take Away, nasce il colosso del cibo a domicilio Via libera a un matrimonio con dote di 5 miliardi di sterline di Simone Filippetti

Nasce il colosso dei pasti a casa. Just Eat si fonde con il rivale londinese TakeAway.com: un matrimonio con una dote di 5 miliardi di sterline che fa felici gli azionisti della società quotata al London Stock Exchange.



Il neonato mondo delle consegne a domicilio, un’industria di servizi esplosa grazie a smartphone e App (e accusata di alimentare nuove forme di sfruttamento , alla luce delle precarie condizioni di lavoro dei “rider”), è in piano fermento: acquisizioni e fusioni avvengono di continuo.

Nei mesi scorsi proprio Just Eat si era comprata un’altra rivale, la più piccola Hungry House, per 200 milioni di sterline. E alla fine del 2018, proprio la preda TakeAway.com aveva messo le mani sulla divisione tedesca di Delivery Hero, altra piattaforma di consegne, per quasi in miliardo di sterline.



Passata l’euforia da start-up, ora anche tra le App di consegne c’è bisogno di fare massa e scala : da mercato aperto si sta andando necessariamente verso un oligopolio. La parola usata è “consolidamento”: alla fine, come nella telefonia a fine anni ’90, rimarranno una manciata di grandi operatori.